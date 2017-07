VIDEO. «Gangnam Style» détrôné par «See you again» de «Fast and Furious 7» sur YouTube

MUSIQUE «See you again» de Wiz Khalifa et Charlie Puth est devenue la vidéo la plus vue de l’histoire de YouTube…

Paul Walker et Vin Diesel dans «Fast & Furious 7». — Universal Pictures International France

La nostalgie de Paul Walker a eu raison de Psy. Le titre Gangnam Style et ses plus de deux milliards de vues ont été détrônés sur YouTube, lundi dernier. Le clip See you again de Wiz Khalifa et Charlie Puth, en ligne depuis le 6 avril 2015, a récupéré le trône en début de semaine, devenant la vidéo la plus vue de l’histoire du site. La chanson, tirée de la bande originale du film Fast and Furious 7, comptait peu avant minuit 2.894.111.330 vues, contre 2.894.049.226 pour le clip du chanteur sud-coréen.

On y voit des nombreuses images de Paul Walker, acteur vedette du film décédé dans un accident de voiture avant le tournage. Mais See you again pourrait ne pas tenir bien longtemps sur la première marche du podium. Le succès planétaire Despacito de Luis Fonsi, numéro 1 un peu partout dans le monde depuis quelques semaines, ajouté en janvier, n’est pas très loin derrière (avec 2,5 milliards de vues) et pourrait tout simplement exploser tout le monde.