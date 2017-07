«Cars 3 Course vers la victoire»: On a testé le jeu en famille (et on s'est bien amusé)

JEUX VIDEO Avec le film qui sort en août dans sa roue, le jeu « Cars 3 Course vers la victoire » emmène les joueurs sur l’asphalte aux côtés de Flash McQueen avec la promesse d’un jeu pour petits et grands. On l’a donc testé en famille.

Cruz Ramirez et Flash McQueen les deux stars du prochain film sont dans le jeu vidéo : les kids adorent ! — Disney

Le jeu vidéo « Cars 3 Course vers la victoire » sort quelques semaines avant le film au cinéma.

Nous l’avons testé en avant-première et en famille.

Est-ce un jeu pour les kids ou tous les gamers peuvent-ils prendre du plaisir ?

Ce qu’il faut en priorité pour tester un jeu vidéo en famille… c’est une famille et en particulier des enfants dans le cas de Cars 3 Course vers la victoire qui sort ce mercredi (sur PS3, PS4, XB360, XB1, Switch et WiiU).

C’est donc accompagné de femme et enfants (7 et 19 ans) que nous avons fait, pour 20 Minutes, nos premiers tours de piste sur ce jeu de course inspiré par le prochain film de Pixar qui sort le 2 août.

Premier point essentiel de ce jeu : l’univers. « Trop bien, y’a Flash McQueen et Martin et Sully ! » s’exclame mon fils de 7 ans. On retrouve en effet 23 personnages issus de l’univers Cars dont les nouveaux Cruz Ramirez et Jackson Storm, deux personnages clés du long-métrage à venir. Des personnages qui ont leurs répliques, en français, et qui collent parfaitement à l’univers Pixar que les kids connaissent par cœur.

On retrouve dans le jeu 23 personnages issus de l'univers de Cars. - Disney

Le jeu présente 21 pistes différentes dont 15 s’inspirent du prochain film ! Là encore, pas le droit à l’erreur, mais Avalanche Software est un spécialiste des jeux Disney : le studio lui appartenait même encore il y a quelques mois, avant que la maison mère de Mickey ne le lâche et qu’il soit repris in extremis par Warner…

De nombreux modes de jeu et 136 défis !

Moteur ! Et première bonne surprise : chacune des différentes courses peut se jouer à quatre simultanément sur le même écran. Cars 3 mise sur la convivialité et le partage. On adore ! Sur le canapé, toute la petite famille est sous le charme alors que ma fille de 19 ans lance une partie de « course combat » (il y a aussi des courses simples, des contre-la-montre, des concours d’acrobaties ou bien encore des courses de stock-cars où il faut tirer sur des petits véhicules).

Un mode de jeu course combat où l'on envoie missiles et mines sur ses adversaires dans l'esprit d'un Mario Kart. - Disney

Là, dans un esprit très Mario Kart, on file sur la piste en collectant des bonus grâce auxquels on peut dézinguer l’adversaire. On peut être premier un instant et bon dernier la seconde d’après ! Fous rires garantis alors que la douzaine de concurrents enchaîne les tours.

Un vrai challenge pour les plus grands

De quoi s’apercevoir que le jeu n’est néanmoins pas si facile à prendre en main alors que mon fils peste de ne pas terminer premier, battus par les autres véhicules dirigés par la console. « C’est nul, lâche-t-il avec les nuances de son âge, c’est trop dur ! ».

Tous les modes de jeu peuvent se découvrir jusqu'à 4 sur le même écran. Convivial ! - Disney

Heureusement, le jeu propose un mode facile bien plus accessible même si certains des 136 défis à accomplir constituent de véritables challenges. Les plus jeunes risquent d’être à la peine ! Et les plus grands aussi, qui auront du fil à retordre sur certaines pistes lors des épreuves chronométrées, par exemple. « Il y a un vrai challenge, commente ma fille, ce n’est pas que pour les bébés, c’est cool ! »

Des modes de jeu adaptés à tous

Les enfants préféreront sans doute se lancer sur le terrain de jeu de Thomasville. Là, seul ou entre amis, on peut se balader, s’affronter, réaliser des défis dans une petite aire de jeu en monde ouvert. Idéal pour les kids qui n’ont alors pas à affronter d’autres adversaires pilotés par la console.

L'aire de jeu de Thomasville permet de jouer tranquillement entre amis ou en famille. Une bonne idée. - Disney

Le mode par équipes sponsorisées permet de deux à quatre joueurs de se retrouver en tête-à-tête sur n’importe quel circuit. Chaque joueur peut alors choisir son équipe du chacun pour soi, ou deux contre deux, voire trois contre un. C’est sur ce mode qu’on finira notre session de jeu Cars 3, où ma compagne, ma fille et mon fils ont pris grand plaisir à m’affronter, moi seul contre eux tous. De quoi comprendre que ce Cars-là est un vrai bon jeu de course pour toute la famille. A chaque âge ses plaisirs dit-on. Il y en a clairement là pour tous les âges et de quoi se payer de franches rigolades avant l’arrivée du film, le 2 août prochain.

