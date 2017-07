Jenifer sort de son silence et adresse un message à ses fans

La chanteuse Jenifer — VISUAL

Jenifer sort du silence après plusieurs mois d’absence. « Cher vous… Enfin… », introduit la chanteuse de 34 ans dans un long message posté lundi sur les réseaux sociaux. « Si ces derniers mois ont été difficiles pour les raisons que vous connaissez, le temps est maintenant venu, après ce long moment de réflexion, voir de repli, de faire ici un point avec vous », écrit Jenifer, faisant référence à l’accident de voiture en mars dernier qui a fait un mort.

>> A lire aussi : A la suite de son accident, Jenifer annule la totalité de sa tournée

« Les projets sont là et j’y travaille »

Elle tient à rassurer ses abonnés : « La musique, cette flamme intérieure est toujours là ». « Les projets sont là et j’y travaille déjà car l’envie et la passion restent intactes, je voulais ici vous en assurer. » Mais elle annonce des changements. « Après ces 16 années passées à côté de "mon grand frère" Franck Veron, à franchir ensemble des montagnes de défis qui furent l’une des plus belles aventures de ma vie, nos routes se décroisent par l’envie commune d’en explorer de nouvelles », confie-t-elle.

Le 6 mars dernier, une grave collision entre son bus de tournée et une voiture sur l’autoroute A1 avait entraîné la mort de deux personnes. A la suite de ce drame, la chanteuse avait subi de vives attaques sur les réseaux sociaux.