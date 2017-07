Défi 77 x «Game of Thrones». J-8: Les dragons de glace vont-ils relancer le game?

CHALLENGE Jusqu'au lancement de la saison 7 de «Game of Thrones», le 16 juillet 2017, «20 Minutes» pose une question par jour...

Dentition impeccable, haleine fraîche... Les dragons de Game of Thrones n'ont aucun défaut — HBO

ATTENTION : Si vous n’avez pas fini de regarder la saison 6 de Game of Thrones, cet article risque fort de vous gâcher les derniers épisodes avec des spoilers glaçants.

Daenerys et Tyrion, le nouveau couple à la relation platonique - HBO

Elle arrive. Daenerys est à la tête d’une colossale armée, conseillée par les meilleurs stratèges, entourée de fidèles amis ET de trois dragons.

Et pourtant, même aveuglés par notre amour inconsidéré pour la Khaleesi, il faut bien constater qu’il reste encore deux saisons entières de la série. Quelques embûches vont forcément se dresser sur sa route. On imagine d’avance Drogon et ses deux frérots faire fondre l’armée du Roi de la Nuit comme un Mr Freeze Citron abandonnée sur la plage de Palavas un 15 août.

Face à eux, de nombreux fans redoutent ou espèrent voir débarquer un dragon de glace. Brrrr….

>> « 20 Minutes » fait le décompte final avant le début de la saison 7 de « Game of Thrones »

Selon, la théorie la plus répandue, Rhaegal ou Viserion se ferait transformer en dragon-zombie à l’œil bleu par le Roi de la Nuit lors d’une expédition au-delà du Mur de Daenerys et sa clique. C’est possible, ça donnerait une belle scène, mais c’est un peu trop attendu.

Euron Greyjoy, champion de monde des fils de pute

L’autre théorie puise dans les ressources encore inexploitées par la série des romans de George R.R. Martin. Euron Greyjoy, revenu d’un long et mystérieux exil autour du monde pour devenir roi des Îles de Fer, aurait exploré les ruines de Valyria, l’antique cité où voletaient jadis des dragons par centaines. Il y aurait déniché un œuf de dragon qu’il aurait troqué contre on ne sait quoi avec le Roi de Nuit. Ce qui ferait de lui le pire bâtard d’enfoiré de sa race de la saga (qui en compte pourtant déjà un bel échantillon).

Cette seconde théorie expliquerait aussi pourquoi l’armée de morts-vivants semble avoir brusquement pris la confiance au point d’attaquer le Mur après des siècles à jouer les planquettes.

>> Et vous, c’est quoi votre théorie ? Dites-nous vos rêves, vos espoirs, vos doutes, soit en commentaires soit à contribution@20minutes.fr avec « 77xGoT » en objet.

On gardera toutes vos remarques précieusement en attendant le 16 juillet 2017 et le début de la saison 7.