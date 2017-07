VIDEO. James Van Der Beek est très drôle dans la peau du DJ Diplo

L'acteur James Van Der Beek à l'avant-première de Band Aid à Los Angeles — WENN

Viceland a mis en ligne le trailer de leur sérieWhat Would Diplo Do ?, une première pour le géant des médias qui a demandé à James Van Der Beek de signer leur première série de fiction. Une première aussi pour le comédien, connu pour son rôle dans la série Dawson, qui produit, écrit et joue dans le show coproduit par Diplo en personne. Et pour cause… Le principe-même de What Would Diplo Do ? (que ferait Diplo, en français) prête à sourire puisque le comédien incarnera le DJ dans une version légèrement fantasmée de son quotidien.

Pour le moment, on ne sait pas grand-chose de la série, mais à en croire les premières intentions de James Van Der Beek, elle possédera un ton humoristique. « Ce sera un peu comme si Louie était croisé avec WorldStar HipHop et Spinal Tap », a-t-il expliqué comme le rapporte Deadline.

De l’art de l’autodérision

James Van Der Beek avait déjà prouvé son talent pour l’autodérision dans la série Don’t Trust the Bitch in Apartment 23, dans laquelle il incarnait son propre rôle et ne se présentait pas vraiment à son avantage. Les fans de Diplo – qui officie dans le groupe Major Lazer – seront peut-être plus surpris de voir le producteur se prêter à ce jeu de massacre mis en place par Viceland.

Comédien culte s’il en est, grâce à son rôle dans l’une des séries les plus emblématiques du début des années 2000, James Van Der Beek a toujours eu du mal à rebondir sur le rôle qui l’avait fait connaître.

Cela n’a cependant pas l’air de déranger le comédien plus que ça, puisque depuis quelques années, il a pris le parti d’en rire. L’année dernière, ceux que ses pitreries n’amusent pas plus que ça ont cependant eu le plaisir de le retrouver dans un rôle récurrent de la série tout à fait sérieuse Les Experts au côté de Patricia Arquette.

