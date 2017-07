Hellfest: Une association catholique porte plainte pour «incitation à la haine, à la violence et au meurtre»

Foule déchaînée sur l'une des scènes principales du Hellfest. — JS Evrard/AFP

Après plusieurs pétitions, une plainte a été déposée contre le Hellfest. Thierry Barnole, membre des Amis du collectif pour un festival Hellfest respectueux de tous, et une quinzaine d’adhérents de l’association, porte plainte contre le festival de métal pour « incitation à la haine, à la violence et au meurtre » ainsi que pour « provocation au suicide », selon Les Inrocks. La plainte a été déposée auprès du procureur de la République de Nantes début juin.

« Ce sont contre eux qu’il faudrait porter plainte »

L’attaché de presse du festival, Olivier Richard, a réagi dans les colonnes du magazine culturel : « On sait que ces gens-là sont puants, ce sont contre eux qu’il faudrait porter plainte ». Et de reprendre : « Nous avons déjà mis les choses au point les concernant il y a plusieurs années. Ils sont hors-la-loi, racistes, ils sont tout autant capables de s’en prendre aux homosexuels et aux noirs qu’à nous. D’ailleurs, la seule année où nous n’avons pas entendu parler d’eux, c’était lors du mariage pour tous, ils étaient trop occupés ».

De son côté, le porte-parole de l’association plaignante s’explique : « Notre objectif est double : d’abord que ne soient plus programmés ces groupes haineux envers les chrétiens, ce sont des satanistes. Le deuxième volet, c’est l’argent public, ce festival en a beaucoup trop bénéficié depuis 2006. »

Plus subventionné par les Pays-de-la-Loire

Et d’ailleurs, Les Inrocks note que depuis l’élection de Bruno Retailleau, proche de Philippe de Villiers puis de François Fillon, et la polémique liée au groupe Down en 2016 (le chanteur avait fait un salut nazi pendant un concert avant de s’excuser), le Hellfest n’est plus subventionné par la région les Pays-de-la-Loire.