VIDEO. Annette Bening est très fière d’être présidente du jury du festival du film de Venise

Annette Bening va succéder à Sam Mendes. L’actrice américaine vient d’être nommée présidente du jury de la 74e édition du festival du film de Venise. Annette Bening est la première femme à être choisie pour remplir cette fonction depuis plus d’une décennie.

