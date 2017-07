C’est un nouvel exploit réalisé par JAY-Z. Son nouvel opus 4:44, dévoilé en exclusivité sur sa plateforme de streaming Tidal et Sprint le 30 juin, a obtenu la certification platine en l’espace de moins d’une semaine.

Comme le rapporte le site The Verge, la RIAA (Recording Industry Association of America) l’a annoncé officiellement.

ACCORDING TO The Recording Industry Association of America (RIAA), it is sealed/certified, 4:44 by Jay Z is a PLATINUM album in one week!