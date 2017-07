MC Solaar va sortir un nouvel album après une retraite de presque dix ans

MC Solaar, en décembre 2016. — ERIC FEFERBERG / AFP

MC Solaar se fait rare. Alors que le rappeur s’est produit samedi sur la scène du Hip Hop Symphonique, programmé dans le cadre du festival Jazz à Vienne, il a confirmé, à nos confrères du Monde, être en train de mixer son prochain album. Un véritable cadeau pour les fans de l’artiste qui n’a pas sorti d’album studio depuis dix ans.

MC Solaar et "Caroline" sur la scène du Théâtre antique pour ce 3e jour de @jazzavienne. pic.twitter.com/jRtypQstfq — Le DL Vienne (@dauphinevienne) July 1, 2017

Deux morceaux seulement en dix ans

Depuis son septième album, Chapitre 7, sorti en 2007, MC Solaar n’a composé que trois morceaux : Rabbi Muffin pour une comédie musicale mise en scène par Patrick Timsit, un duo avec le producteur électro-dub Tom Fire, The Revenge, en 2011, et Juste une p’tite chanson, l’hymne 2017 des Enfoirés, coécrit avec Gérgoire.

« Il y a un an, reconnaît-il, j’ai repris contact avec l’équipe de mon album Cinquième as (Eric K-Roz et Alain J) pour travailler sur de nouveaux morceaux. Là,je suis en train de les mixer dans le studio de Tefa (producteur de Diam’s, Ärsenik, Fianso, Kery James…). Ce n’est pas loin de chez moi et on y croise toujours beaucoup de monde. », a-t-il déclaré. Une chanson devrait être publiée cet été : « Un morceau sur le temps qui passe », lâche la figure de proue du rap français. Ce nouvel album est attendu à la fin de l’année au sein du label Play Two.