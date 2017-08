Magnus, le Shazam de l’art, fête son premier anniversaire

Magnus Rech, le créateur de l'application Magnus. — Magnus

Le Shazam de l’art a un an. Magnus, application disponible gratuitement sur Apple Store ou Google Play, célèbre ce mercredi ses 1 an. Pourquoi le télécharger avant de partir visiter galeries et musées pendant vos vacances ?

Tout connaître sur les œuvres que vous prenez en photo

Impossible de se souvenir du nom d’une œuvre d’art ? Envie d’acquérir une œuvre d’art sans se faire avoir ? Avant, les connaisseurs se renseignaient sur des bases de données telles qu’Artprice et Artnet. Ça, c’était avant Magnus.

Il y a un an, un jeune entrepreneur allemand, Magnus Resch, a bouleversé les pratiques en lançant l’application Magnus. Cette application permet d’identifier facilement une œuvre d’art. Il suffit de photographier cette dernière et de quelques secondes à quelques minutes plus tard, apparaissent à l’écran, le nom de l’artiste, le titre de l’œuvre, éventuellement dans quel musée l’œuvre est exposée, la valeur de l’œuvre et des exemples de pièces plus ou moins similaires vendues en galeries et aux enchères.

Tout connaître sur les galeries autour de vous

L’application répertorie aussi les galeries dans plusieurs grandes villes comme Paris, Los Angeles, New York, Sao Paulo, Londres et Berlin. L’éditeur précise que d’autres villes seront ajoutées prochainement.

Magnus puise ses connaissances – quelque 10 millions de données pour le moment – auprès des galeries et autres salles de vente, et comme Wikipedia, via ses usagers. Une petite révolution dans le monde de l’art où règnent d’ordinaire l’opacité et la confidentialité !