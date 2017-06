«Star Wars»: Le robot mythique R2-D2 revendu 2,76 millions de dollars

R2D2 et Z-6PO dans Le Retour du Jedi. — NANA PRODUCTIONS/SIPA

L’un des personnages mythiques de Star Wars a été revendu 2,76 millions de dollars. Cabossé et vieux ? Peut-être, mais il n’a pas perdu sa valeur. Selon l’agence Associated Press (AP), relayé par Le Figaro, une unité R2-D2 de 109 cm, constituée de plusieurs parties du robot utilisées dans la trilogie signée George Lucas, s’est vendu 2,76 millions de dollars mercredi. C’est même plus que ce qui avait été estimé avant la vente (2 millions de dollars). Le nom de l’heureux propriétaire n’a pas été dévoilé.

Le sabre de Luke Skywalker et le masque de Dark Vador

La vente a eu lieu à la maison Profiles in History à Los Angeles et aucun autre objet vendu n’a atteint cette somme. Le sabre de Luke Skywalker, provenant des épisodes IV et V, est parti pour 450.000 dollars. Le masque de Dark Vador a été vendu 96.000 dollars.

Pour rester dans la thématique Star Wars, le 23 septembre, une vente se tiendra dans la même maison mais se consacrera aux objets de Carrie Fisher et Debbie Reynolds, l’actrice qui interprétait Princesse Leïa et sa mère.