VIDEO. «Star Fox 2»: Le jeu inédit annoncé par Nintendo surprend tout le monde, même ses créateurs

Les joueurs vont finalement pouvoir découvrir «Star Fox 2». — Nintendo

Une belle histoire, comme l’industrie parfois cynique du jeu vidéo sait en offrir à l’occasion. En annonçant lundi la Super Nintendo Classic Mini, version miniature de sa mythique console sortie pour la première fois en France en 1992, Nintendo a dévoilé au passage la liste des 21 titres qui seront jouables sur la bête. Et au milieu des classiques qui ont fait le succès de la console 16-bits, un nom en particulier a immédiatement attiré l’attention des fans : Star Fox 2, un jeu dont le développement est arrivé à son terme au milieu des années 1990, mais qui n’avait jamais vu le jour. Il sera bientôt jouable pour la première fois, à la grande surprise des gamers… et même de ses créateurs.

Et la liste des jeux ! Notamment Star Fox 2, qui n'est jamais sorti 😱 pic.twitter.com/tl4GC8ZD1w — jeuxvideo.com (@JVCom) June 26, 2017

« C’est quelque chose d’incroyable de se réveiller et de découvrir cela ! Qui aurait pu croire qu’un jeu que j’ai fait il y a vingt-deux ans va finalement être distribué ? C’est incroyable », s’exclame sur le site du Monde Dylan Cuthbert, le concepteur principal de Star Fox 2. Il est allé arroser l’événement illico avec d’autres membres de l’équipe de développement, dont Takaya Imamura, l’homme qui a notamment conçu les animaux anthropomorphes qui peuplent le jeu.

Dylan Cuthbert (2e en partant de la dr.) arrose l’annonce avec Takaya Imamura (2e en partant de la g.)

Nintendo craignait la comparaison avec ses rivaux

Ce titre jamais sorti des placards de Nintendo (plusieurs versions jouables, mais incomplètes selon Dylan Cuthbert, circulent cependant sur internet) marchait sur les traces d’un jeu révolutionnaire sorti en 1993 : le shoot’em up Star Fox, qui proposait un affichage en 3D polygonale grâce à la puce Super FX intégrée à sa cartouche.

Le héros, Fox McCloud, est un renard, inspiré au créateur star de Nintendo Shigeru Miyamoto par le sanctuaire shinto Fushimi Inari taisha, situé à Kyoto, non loin des locaux qu’occupait Nintendo à l’époque. Comme dans ce sanctuaire, célèbre pour son chemin encadré de milliers de torii, le vaisseau dirigé par le joueur dans Star Fox se faufile sous des arches. La divinité Inari étant généralement symbolisée par un renard, le jeu révolutionnaire avait gagné un personnage emblématique et un titre (En Europe, c’est sous le nom de Star Wing qu’il a été distribué).

En 1995, après des années de travail, Star Fox 2 est finalement prêt à rencontrer son public, et des démos sont même montrées au CES de Las Vegas. Mais au moment de le sortir, Nintendo a des doutes : le jeu, innovant mais produit pour un système vieillissant, ne va-t-il pas pâtir de la comparaison avec la PlayStation et la Saturn, les nouvelles consoles des concurrents Sony et Sega ? La sortie de la console next-gen maison, la Nintendo 64, approchant, la décision est finalement prise de ne pas publier le jeu. Ce qui permet à Star Fox 2, près d’un quart de siècle plus tard, de prétendre au titre peu envié du jeu resté le plus longtemps dans les cartons.

I wonder if this is a first? We mastered StarFox 2 25 years ago and it's finally getting a release, Guinness world record? — Dylan (@dylancuthbert) June 26, 2017

« Je me demande si c’est une première ? On a terminé Star Fox 2 il y a 25 ans et il va enfin sortir. Record du monde dans le Guinness ? »