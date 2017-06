La tournée de «The Voice» annulée

MUSIQUE La production a annoncé être dans « l’obligation d’ajourner la suite prévue pour la tournée de "The Voice" »…

Lusandro Cuxi, 17 ans, a remporté la sixième édition de The Voice, le 10 juin 2017. — Capture d'écran Twitter @TheVoice_TF1

La tournée des finalistes de The Voice a été annulée faute de remplissage. Les dates avaient été annoncées en mars dernier, mais, comme le note BFMTV, qui a eu confirmation de la production, plusieurs médias locaux, La Montagne et Le Républicain lorrain, ont annoncé dès lundi l’annulation de plusieurs concerts, à Aurillac le 12 juillet et au Galaxie d’Amnéville le 27 juin.

Des coûts importants

De son côté, Direct FM Lorraine a publié un communiqué de la production de The Voice : la plus belle voix sur Facebook pour annoncer être « dans l’obligation d’ajourner la suite prévue pour la tournée THE VOICE », invoquant « les coûts importants liés à cette production ».

Lisandro Cuxi, cannois de 17 ans, a été sacré « plus belle voix de France » dans la sixième édition de l’émission. Une revanche pour celui qui avait été finaliste de The Voice Kids en 2015 mais qui, à l’époque, n’avait pas réussi à décrocher la victoire. De son côté, M. Pokora, qui a accompagné Lisandro jusqu’à la victoire, a annoncé sur les réseaux sociaux q u’il ne sera pas dans la saison sept.