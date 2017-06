La Super Nintendo Classic Mini sera disponible le 29 septembre

La Super Nintendo Classic Mini sortira le 29 septembre 2017. — NINTENDO

Le fan service continue. Après le succès de la Nes Classic Mini, le constructeur japonais a officiellement annoncé la sortie de la version Super Nintendo pour le 29 septembre prochain. Le prix français n’a pas été confirmé mais le petit boîtier HDMI coûtera 79,99 dollars aux Etats-Unis, et proposera 21 titres cultes, dont Star Fox 2, qui n’avait jamais été commercialisé.

Replongez dans les années 90 avec la #Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System qui sort le 29/09 https://t.co/ndOT5krEeo pic.twitter.com/Q3az89IwSs — Nintendo France (@NintendoFrance) June 26, 2017

The Legend of Zelda, Super Mario (Kart, World et RPG), F-Zero, Final Fantasy VI, Donkey Kong Country, Super Street Fighter II… Tous les plus grands succès de la SNES ou presque sont au rendez-vous, y compris Secret of Mana en multijoueurs.

Certes, les nostalgiques se sont déjà tournés depuis longtemps vers l’émulation où la console virtuelle de la Wii U, en attendant l’offre rétro de la Switch. Mais cette Super Nintendo Classic Mini est avant tout destinée aux collectionneurs, et elle ne sera d’ailleurs disponible que pour une durée limitée. On espère quand même que les stocks seront plus garnis que pour la version NES.