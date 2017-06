«Batman» repris par Enrico Marini... Alan Moore arrête la BD... «Watchmen» bientôt en série TV...

Batman par David Fincher / Alan Moore par Frank Quitely / Watchmen par Dave Gibbons — © David Fincher, Frank Quitely & Dave Gibbons

Enrico Marini va dessiner du « Batman »



Les éditions Dargaud viennent d’annoncer qu' Enrico Marini avait été « embauché » par DC Comics pour réaliser une aventure (en deux épisodes) de Batman. Coauteur de la série Le Scorpion (2 millions d’albums vendus dans le monde) et créateur des Aigles de Rome, l’Italien s’est fait connaître par son style réaliste et ses découpages cinématographiques. Jim Lee, légendaire auteur de comics et éditeur chez DC Comics, se réjouit déjà de cette collaboration : « Nous sommes ravis qu’Enrico Marini apporte sa vision et son talent exceptionnel à ce projet qui proposera une histoire originale à un large public européen fan de DC comics. »



La première image du projet



« Je suis très fier de prendre part à ce projet incroyable, a déclaré Enrico Marini, d’autant que Batman est mon super-héros favori depuis l’enfance. C’est un immense privilège de pouvoir réinterpréter son univers et d’y ajouter ma patte. » Le premier album de sa réinterprétation du Chevalier noir devrait sortir le 3 novembre 2017 aux USA, et le second au printemps 2018. Seul bémol : ces nouvelles perspectives professionnelles devraient pousser Marini à « passer la main » sur la série Scorpion après son douzième tome.

Alan Moore abandonne définitivement la BD



Écrire des scénarios de BD prend un certain temps. Mais écrire des livres prend un temps certain. Le mythique auteur britannique Alan Moore (Watchmen, V pour Vendetta, From Hell, etc.), qui vient d’en prendre la mesure en travaillant dix ans sur Jérusalem, son nouveau roman (à paraître en français cette année aux éditions Inculte), vient donc de solennellement déclarer à nos confrères du Point qu’il tirait un trait sur son activité d’auteur de bande dessinée !





Le « magicien de Northampton » s’est toutefois engagé à terminer ses travaux en cours : « Kevin O’Neill et moi, nous allons faire un volume supplémentaire de La Ligue des gentlemen extraordinaires, nous en discutons en ce moment même. Mais après cela, j’en aurai terminé avec la bande dessinée. » Toujours au Point, cette figure majeure du 9e Art déclare décrocher car « la bande dessinée s’est embourgeoisée… La raison pour laquelle j’aimais les bandes dessinées est qu’elles parlaient à tout le monde, par-delà les classes sociales. Elles ne fournissent plus cette fonction désormais. »

Son avenir ? Il déclarait récemment au quotidien britannique The Guardian souhaiter le consacrer à la littérature et, pourquoi pas, s’aventurer dans un médium qu’il ne maîtrise pas. « Comme réaliser un film, par exemple. »

HBO prépare une série « Watchmen »





Puisqu’on parle d’Alan Moore, comment ne pas évoquer Watchmen, l’un de ses chefs-d’œuvre ? Et bien figurez-vous qu’après son adaptation cinématographique plutôt réussie en 2009, cette série culte devrait bientôt - enfin, bientôt… - débarquer sur petit écran : selon Deadline.com, la chaîne HBO (Game of Thrones, Westworld, etc.) projette d’exploiter ce récit de super-héros hors-norme (parmi lesquels le Dr Manhattan, le Comédien, Rorschach, etc.) évoluant dans un univers parallèle à celui de DC Comics.

Lancé en 2014, le projet - dont HBO souhaitait initialement confier les manettes au réalisateur Zack Snyder (déjà réalisateur du long-métrage Watchmen) - avait, pour des raisons obscures, fait plouf ! Le voilà donc réactivé avec, à sa future réalisation, le très « bankable » Damon Lindelof, à qui l’on doit l’excellente série The Leftovers. Si le projet se concrétise enfin, Lindelof « pourra laisser libre cours à son imagination », promet-on du côté d’HBO.