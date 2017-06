«Napoléon Macron»: Jacques Dutronc tacle le président en plein concert

Jacques Dutronc au concert des Vieilles canailles en 2014 — Sipa

Emmanuel Macron chambré à Bercy. Avec son épouse Brigitte, il assistait au spectacle des Vieilles Canailles dimanche soir où se produisaient Jacques Dutronc, Johnny Hallyday et Eddy Mitchell. Les trois chanteurs n’ont pas manqué de les saluer (et même de tacler). « Le président et son épouse sont là, et ont été salués par Johnny », a indiqué l’attaché de presse. De son côté, Jacques Dutronc a lâché une petite vanne contre le président, le qualifiant de « Napoléon Macron ».

« Dutronc fait une vanne sur Napoléon Macron. Le public qui sait que l’intéressé est dans la salle apprécie », tweete notre journaliste sur place.

Les Vieilles Canailles Jacques Dutronc, Johnny Hallyday et Eddy Mitchell donnaient dimanche leur deuxième concert à Bercy après celui de samedi soir retransmis en direct sur TF1. Un show qui a permis à la première chaîne de faire la meilleure audience de la soirée avec 3.934.000 téléspectateurs en moyenne, soit 24,2 % de part d’audience, selon Médiamétrie.

La tournée des « Vieilles Canailles », déclinaison d’un spectacle monté pour la première fois à Paris en 2014, compte encore sept dates. Elle doit s’achever le 5 juillet à Carcassonne où doit se tenir le dernier des 17 concerts prévus.