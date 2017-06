Pour fêter les 18 ans de Solidays, des festivaliers nous ont raconté leurs plus beaux souvenirs

Festivaliers déguisés pour l'édition 2016 de Solidays — SADAKA EDMOND/SIPA

Solidays fête son 18e anniversaire du 23 au 25 juin 2017. L’âge du sérieux, des possibles, de déraison ? Le festival militant, né pour alerter sur l’épidémie de sida et recueillir des fonds pour organiser la lutte, est devenu depuis longtemps un rendez-vous incontournable dans l’agenda musical avec sa programmation démesurée et des innovations dans l’accueil des festivaliers souvent copiées. Solidays n’a donc pas attendu cette édition 2017 pour devenir un événement majeur.

Cette année, encore,la pelouse de l’hippodrome de Longchamp attend près de 200.000 festivaliers et des artistes aussi variés que Kungs, Mac Miller, Gaël Faye, The Prodigy, Toots and the Maytals, Ibrahim Maalouf, Octave Noire, Last Train, Vald…

A qui c’est-y qu’elle est l’anecdote ?

Si ce 18e anniversaire ne signifie pas grand-chose pour Solidays, il fait largement écho à l’âge d’une bonne part de ses festivaliers. Depuis 1999, Solidays ouvre la saison des vacances pour les lycéens franciliens qui s’y rendent en masse. Pour beaucoup de fans de musique, Solidays a été, l’année de leurs 18 ans, leur premier festival en plein air sans les parents ni le grand frère en chaperon.

Nous avons recueilli des témoignages de ces premières fois (safe, bien sûr) et conservé les plus cocasses ou touchants. Saurez-vous associer le début et la chute de chaque anecdote ?

C’est parti avec les débuts d’anecdotes…



Elodie

« J’avais 18 ans, c’était mon premier festival toute seule, sans mes grands frères. J’y suis allé avec mes deux meilleures copines. On était super excitées et on avait décidé de commencer par le saut à l’élastique. Mais dans la queue, une de mes copines a été malade et l’autre l’a accompagné aux toilettes. Je les ai cherchées partout pendant quatre heures. Et à ce moment-là… »

Mohammed

« Je suis allé plusieurs fois à Solidays pour accompagner mes potes mais je n’ai jamais trop aimé la programmation. Je suis plutôt metal ou rock un peu bourrin. Cette année-là, tous mes potes voulaient voir Christine and The Queens, alors j’ai fait exprès de les perdre et je suis allé à un stand pour draguer. Et à ce moment-là… »

Sofia

« J’ai été bénévole trois ans d’affilée au festival et à l’association. La première année, j’étais très anxieuse, je n’osais parler à personne, j’avais l’impression que tout le monde se connaissait et que j’allais rester toute seule dans mon coin pendant tout le festival. A un moment, j’ai un peu craqué, je me suis mise à pleurer et je suis partie en courant du stand où j’étais. Et à ce moment-là… »

Bertrand

« Je n’ai raté aucune édition pendant dix ans, je suis devenu un expert, j’adore ce festival, son ambiance, la programmation, le site. Mais je suis aussi devenu un peu un vieux con parce que j’ai plein d’anecdotes que je raconte tout le temps. L’an dernier, je suis tombé sur un mec encore pire que moi. On s’échangeait nos souvenirs d’anciens combattants sans écouter le concert. Et à ce moment-là… »

Voici maintenant les quatre fins d’anecdotes, dans le désorde…

1. « Je me suis rendu compte qu’un mec filmait tout depuis le début pour la web tv du festival, ou un truc comme ça. J’ai un pote qui a vu la vidéo en ligne et qui l’a partagé avec tous nos amis. On me la ressort tout le temps. Pour eux, c’est devenu LA vidéo qui résume le mieux ma personnalité aux yeux de mes amis. Au début ça m’a saoulé(e) mais finalement je suis content(e) qu’un souvenir de Solidays serve à me définir. »

2. « Je suis tombé(e) sur Simon Buret, le chanteur de Aaron, qui était un peu paumé. Il a été tellement cool et amical, il a pris le temps de papoter avec moi, il m’a raconté comment lui il gérait ce genre de situation, qu’il fallait savoir apprivoiser ses émotions sans en avoir peur. C’est un souvenir dingue. »

3. « Je me suis évanoui(e). Il faisait hyper chaud. Je me suis réveillé(e) sous la tente des pompiers, ou un truc comme ça. Ils étaient assez jeunes et hyper calmes. J’ai bu et je me suis reposé(e). Je me suis vite senti(e) mieux mais j’ai préféré rester sous la tente le plus longtemps possible parce qu’il y avait une ambiance géniale, très amicale et détendue. Au final, je n’ai vu presque aucun concert cette année-là mais j’ai trouvé ma vocation puisque depuis je fais des études de médecine. »

4. « Je me suis retrouvé nez à nez avec ma mère ! J’ignorais complètement qu’elle était au festival. Au début, j’étais plutôt en colère, je ne comprenais pas. Elle m’a expliqué(e) qu’elle était curieuse, qu’elle n’était jamais allée dans un festival, qu’elle voulait pouvoir en discuter avec moi à mon retour. Elle n’était pas là pour m’espionner ni rien. On a discuté de ce qu’elle écoutait comme musique dans sa jeunesse, j’ai appris plein de trucs sur sa vie. Je suis encore super ému(e) quand j’y repense. »

Les réponses plus bas...



Elodie = 3

Mohammed = 4

Sofia = 2

Bertrand = 1