Onze candidats s’affrontent pour ce premier tour

Et il n’y avait que deux places sur notre canapé

On n’a pas encore de 3e point mais on y réfléchit et on vous dit ça vite, bisous bisous

16 h 50 : Marion Maréchal-Le Pen aime les fraises et la moto

Pépouze, Marion Maréchal-Le Pen fait dans le roman-photo pour raconter aux internautes sa virée en moto pour aller acheter des fraises. Avec qui va-t-elle les sucrer ?

En attendant les résultats... petite sortie en moto pour aller chercher des fraises de #Carpentras. pic.twitter.com/MWG91htt8D — Marion Le Pen (@Marion_M_Le_Pen) April 23, 2017

16 h 35 : Belle mobilisation pour ce premier tour

Il n’y a pas à dire, c’est réjouissant de voir toutes ces belles queues sur les réseaux sociaux.

Une énorme queue pour voter aux éléctions présidentielles Françaises à Barcelone!

Jamais vu ça! #ElectionPrésidentielle2017 pic.twitter.com/9ovl6KNgXe — Kiki Mascarenas (@kikimascarenas) April 23, 2017

Il y a la queue pour voter, cet après-midi au bureau du Mont-Saint-Michel #Pres51 #Presidentielle2017 pic.twitter.com/A4lDz8Cg3r — Justin D. Freeman (@JustinDFreeman) April 23, 2017

Oyez oyez « abstentionnistas », « #avoté » et autres glandeurs du dimanche, vous êtes ici chez vous. Alors que onze candidats s’affrontent pour ce premier tour (à suivre sérieusement en live sur 20 Minutes) on vous propose un contre-live un peu plus « kikoulol ». Car oui, la politique c’est sérieux, mais un peu de légèreté ne fait pas de mal non plus. Bon 23 avril !

