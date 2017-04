Culture

MUSIQUE L'album du rappeur connaît le meilleur lancement depuis le début de l'année aux Etats-Unis...

Le rappeur Kendrick Lamar au British Summer Time Festival à Londres - WENN

Tout est «alright» pour Kendrick Lamar. «DAMN.», son quatrième album, enregistre le meilleur lancement depuis le début de l'année aux Etats-Unis, a rapporté samedi soir Nielsen Music.

En une semaine depuis sa sortie le 14 avril, DAMN. a cumulé 603.000 exemplaires vendus ou l'équivalent en streaming et téléchargements. C'est la meilleure performance en première semaine pour un album aux Etats-Unis depuis le début de l'année.

Le lancement avait été précédé de plusieurs sorties surprises qui, toutes, avaient agité les réseaux sociaux. Le 24 mars, sans aucune annonce préalable, apparaissait le titre The Heart Part 4 suivi quelques jours plus tard du clip de Humble. Dans la foulée, le Californien sortait son album et éclaboussait le festival de Coachella de sa performance. Même la maman du rappeur avait eu du mal à s'en remettre.

Actif dans le mouvement «Black Lives Matter», qui dénonce les brutalités policières contre les Noirs aux Etats-Unis, Lamar avait déjà remporté un immense succès critique et public avec son précédent album studio, «To Pimp a Butterfly» (2015). Son titre «Alright» était devenu un hymne de la lutte contre les violences policières et Lamar avait été invité à la Maison Blanche par Barack Obama, alors président.

«DAMN.», un album très personnel de facture plus classique, a également été salué par la critique. Il contient également des références politiques mais Lamar a expliqué dans un entretien diffusé vendredi qu'il ne voulait pas trop se focaliser sur le président américain Donald Trump.

Le nouvel album de Lamar a supplanté «More Life» de Drake, jusqu'alors en tête des lancements aux Etats-Unis. Mais il reste bien en deça du démarrage de «Views», le précédent album du rappeur canadien, qui s'était vendu à plus d'un million d'exemplaires durant sa première semaine il y a un an.

Les ventes des albums de Lamar et Drake seront examinées de près en raison de la rivalité des deux rappeurs qui s'échangent régulièrement des commentaires acerbes, même indirects.

