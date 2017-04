Culture

PRESIDENTIELLE Dans une lettre publiée dans «Le Figaro», Alain Delon a déclaré «admirer le courage, l’expérience et la volonté sans faille» du candidat républicain…

Alain Delon apporte son soutien à François Fillon - VILLARD/SIPA

C.W.

A trois jours du premier tour, Alain Delon se positionne. Dans une lettre publiée dans Le Figaro ce jeudi, l’acteur de 81 ans a apporté son soutien à François Fillon. Ce qu’il « admire » chez le candidat républicain ? « Le courage, l’expérience et la volonté sans faille ».

« Il ira, à n’en pas douter, jusqu’à la victoire ! »

Ancien soutien de Nicolas Sarkozy lors des campagnes présidentielles de 2 007 et 2012, Alain Delon reste fidèle à la droite. « Puisse le bleu de France éclairer aujourd’hui le noir, la lâcheté et la barbarie qui nous entourent », écrit-il dans une « lettre ouverte » transmise au Figaro. « Que notre France fasse le bon choix. Le mien est fait », poursuit-il. Et son choix n’est autre que François Fillon, même si, tel que le précise le quotidien, « son cœur penchait » plutôt pour Alain Juppé.

« François Fillon, dont j’admire le courage, l’expérience et la volonté sans faille en toutes circonstances, n’a selon moi, pas de rival. Je le dis en homme libre, en homme d’honneur et de fidélité aux valeurs et aux principes qui m’ont toujours guidé, ceux à donner et à transmettre d’urgence ! ». Et pour Alain Delon aucun doute n’est possible, son poulain « ira, à n’en pas douter, jusqu’à la victoire ! ». Début de réponse le 23 avril prochain.

