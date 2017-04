Culture

JEUX VIDEO La réédition miniaturisée de la première console de salon de Nintendo avait rapidement été en rupture de stock...

Ceux qui avaient abandonné l’espoir de se procurer la mini NES vont recommencer à croire aux divinités nipponnes du jeu vidéo. Reprenant la même recette rétro + mini qui a créé le succès commercial fin 2016, Nintendo s’apprêterait, selon Eurogamer, à réduire et ressortir une autre de ses consoles mythiques : la Super Nintendo, sortie pour la première fois en France en 1992. D’après le site spécialisé, qui cite « des sources proches de l’entreprise », le lancement serait prévu pour la fin de l’année, « à temps pour Noël ».

Eurogamer croit aussi savoir que l’arrivée prochaine de cette nouvelle ancienne console serait la raison pour laquelle Nintendo a, au grand dam des joueurs, interrompu la fabrication de la Mini NES, après en avoir écoulé 1,5 millions d’exemplaires. Rapidement en rupture de stock, la console sortie en novembre dernier avec 30 jeux intégrés fait le bonheur des revendeurs (d’aucuns diront des profiteurs) sur les sites d’enchères.

Cette nouvelle, si toutefois elle se confirme, a de quoi provoquer une excitation potentiellement encore plus forte que la Mini NES chez ceux qui rêvent de rejouer sur leur télé actuelle à des jeux qui ont marqué leur époque : Super Mario World, Super Mario Kart, Donkey Kong Country, Zelda : A Link to the Past, Star Fox, Secret of Mana, Chrono Trigger… La liste est longue et le choix de 30 titres - ou plus, ou moins - à retenir s’annonce ardu.

