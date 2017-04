Culture

Cher ne mâche pas ses mots. A quelques jours seulement du premier tour de la présidentielle, la chanteuse américaine a donné de la voix sur Twitter afin de mettre en garde contre la candidature de Marine Le Pen. Et visiblement, Cher n’aime pas du tout, du tout, la dirigeante du Front national.

« On est tellement baisé »

Si l’on comprend que Cher est passablement énervée, c’est un message quelque peu cryptique que la star américaine a posté sur Twitter. « A tous : Si le parti nazi et négationniste "Front national" et Marine Le Pan (sic) devient présidente… On est tellement baisé. Vous dites "Ce n’est que la France" ? Allez sur Google ».

Every 1🙏🏻🙏🏽🙏🏼🙏🏾🙏‼️IF NAZI, “NATIONAL FRONT“HOLOCAUST DENIER,MARINE LE PAN 🐝COMES PRESIDENT…WE R SO FK🤐D‼️U SAY”ITS JUST FRANCE,“⁉️GOOGLE IT — Cher (@cher) April 18, 2017

La mise en garde de Cher influencera-t-elle les électeurs ? Réponse le 23 avril prochain.

