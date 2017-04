Culture

JEUX VIDEO Avant leur grand retour au cinéma, «Les Gardiens de la Galaxie» débarquent ce mardi dans un jeu vidéo qui place la narration avant l'action. Un jeu réalisé par Telltale Games qui avait déjà créé l'événement avec The Walking Dead.

Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket et Groot, dans une aventure dans laquelle les dialogues et l'histoire occupent une place centrale. - Telltale

Jean-François Morisse

Rares sont les jeux vidéo qui raconte des histoires dignes de ce nom. C’est pourtant l’ADN, pour ne pas dire le fonds de commerce, du studio américain Telltale Games. Tout est d’ailleurs dans la première partie du nom du studio qu’on peut traduire par « conteur d’histoires ».

Alors que le film Les Gardiens de la Galaxy 2 arrive au cinéma le 26 avril prochain, Telltale propose une version interactive des aventures de Star-Lord, Gamora, Rocket et compagnie.

Le studio américain a l’habitude d’adapter des comics ou des séries en jeux vidéo. Sa patte graphique est à ce titre unique et les mécaniques de jeux très spécifiques. Le propos des développeurs est avant tout d’inviter le joueur à s’impliquer dans la narration.

L’importance des dialogues

Comprenez qu’à différents moments, l’intrigue va vous amener à prendre position lors d’une discussion, à faire des choix, quitte à fâcher ou contrarier vos interlocuteurs qui pourront s’en souvenir et vous en tenir rigueur. Les dialogues occupent une place importante dans l’aventure intégralement sous-titrée en français. Une formule qui fonctionne depuis longtemps pour le studio et qui avait en 2012, avec l’adaptation du comic book The Walking Dead, suscité l’enthousiasme des joueurs et des critiques.

The Walking Dead en 2012 propulse Telltale sur le devant de la scène avec un jeu qui va tirer des larmes aux joueurs. - Telltale

On retrouve ainsi avec ce titre inspiré par les comics de Marvel (et non par le film), les mécaniques habituelles. Pour qui prendrez-vous partie lors des discussions opposant Gamora et Rocket ? Serez-vous un soutien pour Drax ? Si la série des Walking Dead flirtait avec des interrogations quasi existentielles et des choix à effectuer parfois dramatiques, Les Gardiens de la galaxie, en surfant sur les thèmes, chers au film, de l’amitié et de cette famille recomposée d’un genre bien particulier, invite le joueur à tenter de maintenir la cohésion de son petit groupe de héros.

Une aventure qui vous invite à vous glisser dans la peau de Star-Lord. - Telltale

Et cela même si se dessine en filigrane la question du : que seriez-vous prêt à sacrifier pour faire revenir un être aimé d’entre les morts ? Dommage qu’il faille impérativement choisir entre tel et tel personnage sans être en mesure de ménager la chèvre et le chou ou du moins de faire preuve de plus de nuance…

De « Jurassic Park » aux « Gardiens de la Galaxie »

Depuis The Walking Dead, Telltale a enchaîné depuis quelques années les productions sur le même thème : Game of Thrones, Batman ou encore un spin off dédié au personnage de Michonne dans The Walking dead ont ainsi vu le jour. Des séries qui faisaient suite à d’autres adaptations, comme celles de Jurassic Park ou de Retour vers le futur. Outre une forme graphique très spécifique ainsi qu’un gameplay très orienté autour d’une histoire sur laquelle le joueur a le sentiment de pouvoir intervenir, les jeux de Telltale offrent aussi la particularité d’être commercialisés de façon épisodique.

On retrouve dans le jeu, les sarcasmes de Star-Lord et Rocket. Un humour bienvenu. - Telltale

Le jeu sort ainsi progressivement au fil des mois, par épisode. S’il est possible de se procurer un Season pass pour préacheter toute la série qui selon le jeu compte entre 3 et 8 épisodes, ces « parties » de jeu peuvent aussi être achetées de façon séparée. Le Season pass du tout nouveau jeu des Gardiens de la Galaxy est ainsi commercialisé au prix de 23,99€, alors que le tout premier épisode (et le seul disponible à date sur les cinq que comptera le jeu) est quant à lui vendu 6,49€ sur PlayStation 4.

Un jeu vidéo dans l’esprit des séries télé

Les épisodes se terminent, à l’instar des séries télévisées dont ils s’inspirent grandement, par de véritables « cliffhangers » et Les Gardiens de la Galaxie n’échappe pas à la règle. Un premier épisode commence aussi de façon épique alors que la fine équipe d’aventuriers terrasse après un combat épique le Titan Thanos en personne ! On se doute que tout cela ne sera que le point de départ de cette intrigue qui emmène Star-Lord à revivre certains moments clés de son passé où enfant, il échangeait avec sa mère malade.

Ouverture épique avec ce combat contre Thanos. - Telltale

Il faut compter à peine une heure et demie pour boucler ce premier volet des aventures des Gardiens de la Galaxie selon Telltale. Bien que la direction artistique et les mécaniques restent depuis The Walking Dead peu ou prou les mêmes, l’histoire de ce jeu reste séduisante voire surprenante. Comme si, en définitive, Telltale avait bien compris qu’une bonne histoire suffit à capter l’attention des joueurs peu habitués à se laisser entraîner par une intrigue de qualité. Reste à savoir si les prochains épisodes sauront tenir cette promesse. A l’instar des bonnes séries télé, les prochains épisodes parviendront-ils à tenir les joueurs en haleine ? La réponse d’ici la fin de l’année, une fois l’intégralité des épisodes publiés.

