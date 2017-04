Culture

VOUS TÉMOIGNEZ La série de Netflix suscite le débat chez les associations de prévention du suicide…

Image de la série - netflix

Dans la série de Netflix, produite par Selena Gomez, 13 Reasons Why, un adolescent découvre, au fil de l’écoute de 13 cassettes audio, pourquoi son amie Hannah s’est suicidée. 13 Reasons Why aborde la question du harcèlement à l’école et a suscité émotions et débats, notamment aux Etats-Unis. Certaines associations de prévention du suicide jugent la série caricaturale. D’autres en revanche trouvent qu’une telle série peut permettre à des enfants victimes de harcèlement de dénoncer leurs agresseurs.

«13 Reasons Why», «Sweet Vicious», «Riverdale»: Pourquoi les «teens dramas» sont devenus si graves?

Vous avez vu la série ? Qu’en avez-vous pensé ? Estimez-vous qu’elle puisse être utile pour les victimes ou n’est-ce qu’une série comme une autre ?

De manière générale, pensez-vous que les séries ou les films puissent aider à faire avancer certaines causes ou luttes ?

