MUSIQUE Dans une vidéo mise en ligne vendredi, les deux artistes revisitent « Requiem » avec leurs seules voix comme instruments de musique…

Alma et MB 14 ont repris en duo «Requiem» dans une vidéo. - Capture d'écran Anthony Giaccio - Kamal Ben Saïd - Thomas Corbin - Eagle Prod - Warner Music France

Il était allé en finale de la saison 5 de The Voice, l'an passé. Mohamed Belkir, alias MB 14, avait marqué les esprits – et les oreilles – en utilisant sa voix comme seul instrument. Ce pro du beatbox utilisait une « loop station », un appareil permettant de créer des boucles musicales, pour composer sa mélodie en direct et s’accompagner. Dans le télécrochet de TF1, ses reprises de Gangsta’s Paradise, Bohemian Rhapsody ou Take Me To Church avaient été particulièrement plebiscitées.

Alors que son premier album est prévu pour bientôt, MB 14 a enregistré avec Alma une version surprenante de Requiem, le morceau que la chanteuse interprétera en finale de l’ Eurovision le 13 mai, à Kiev (Ukraine). La vidéo, tournée quai d’Austerlitz (Paris 13e) a été mise en ligne vendredi. « Merci d'avoir bichonné ma chanson et de l'avoir emmenée ailleurs. J'ai adoré ce moment et tu as un talent dingue », a écrit la représentante française en la postant sur Facebook.

Des reprises avec d'anciens candidats de l'Eurovision

Précisons que ce ne sera pas cette version de Requiem qu’elle interprétera au concours, mais le remix bilingue en français et en anglais, conçu spécialement pour l’Eurovision – et qui n’excède pas la durée réglementaire de 3 minutes.

Ce n’est pas la première fois qu’Alma chante Requiem en duo. Ces dernières semaines, elle l’a reprise notamment en version acoustique avec Amir, le candidat tricolore à l’Eurovision l’an passé, et Måns Zelmerlöw, le vainqueur suédois du concours en 2015.

