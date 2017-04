Culture

CINEMA Joli cadeau à l'ocasion des 40 ans de la franchise...

La bande-annonce de Star Wars VIII: Les derniers Jedi, a été dévoilée - Capture d'écran de la bande-annonce de Star Wars VIII

C. Ape.

Avis à tous les fans de la saga. Disney a dévoilé ce vendredi la bande annonce de Star Wars : The Last Jedi, huitième épisode de la saga. Les images ont été dévoilées à l’occasion d’une grande convention en Floride à l’occasion des 40 ans de la franchise.

Les derniers Jedi, dont la sortie est prévue en France le 13 décembre prochain (oui c’est dans un moment) est la suite de l’épisode VII, le Réveil de la Force, sorti lui en 2015. Dans cette bande annonce on retrouve Rey où on l’avait laissé. Au loin, au bord d’une falaise, on distingue deux silhouettes mais aussi (et surtout) une lumière verte… Oui, on a hâte !

La convention a également rendu un hommage émouvant à Carrie Fisher, la princesse Leia de la saga et décédée en décembre, en présence de Mark Hamill (Luke Skywalker à l'écran), Harrison Ford (Han Solo) et la fille de Carrie Fisher, Billie Lourd.

