POP CULTURE Quel est le candidat à l’élection présidentielle le plus geek de tous ?….

Photo montage: François Fillon, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Nicolas Dupont-Aignan testant des nouvelles technologies - Montage : Sipa, AFP, Twitter

L.B.

Ils tweetent H24, expliquent leurs idées sur YouTube, se dédoublent grâce à des hologrammes. Certains ont même des jeux vidéo en ligne - plus ou moins ironiques - pour mettre en pratiques les programmes. Les candidats à la présidentielle se la jouent plus connectés les uns que les autres, redoublant d’effort pour séduire l’électorat jeune et s'emparer de ses codes. Mais, alors que certains brillent par leur connaissance et leur attrait pour les nouvelles technologies, d’autres ont plus de mal à suivre le rythme du 2.0 et se font piéger par le Web. Jean-Luc Mélenchon, François Fillon, Emmanuel Macron et les autres, qui est le plus geek de tous ? On fait passer le test aux onze candidats à la présidentielle.

