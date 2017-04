Culture

MUSIQUE C'est la deuxième fois en quelques mois que l'artiste belge signe un clip...

Nicki Minaj dans le clip de «Run Up». - Capture d'écran Paul, Luc & Martin - Mosaert

F.R.

Une reconversion dans la réalisation ? Cet automne, Stromae avait déjà cosigné, avec Martin Scali et Luc Junior Tam, le clip de Coward de Yael Naim. Le collectif Paul, Luc & Martin vient de remettre ça pour Run Up, le nouveau single de Major Lazer sur lequel Nicki Minaj et PARTYNEXTDOOR font un featuring). Le scénario de la vidéo s’amuse de l’omniprésence des smartphones dans notre quotidien…

Stromae a récemment coécrit avec Vitaa Peine & pitié, le nouveau morceau de la chanteuse. En revanche, après avoir fait un carton avec son deuxième album, Racine carrée, l’artiste belge ne semble pas tout à fait prêt à revenir sur le devant de la scène avec de nouvelles chansons. Il déclarait récemment qu’il n’avait « plus du tout envie de chanter ».

