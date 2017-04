Culture

CINEMA Thierry Frémaux, le délégué général du Festival a annoncé ce vendredi sur France Inter le nom du premier membre du jury…

L'actrice Jessica Chastain, en février 2017. - Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

20 Minutes avec AFP

Pedro Almodovar, le président du jury du prochain Festival de Cannes, connaît déjà l’une des personnalités avec lesquelles il décidera du vainqueur de la Palme d’or. Thierry Frémaux, le délégué général de l’événement, a annoncé ce vendredi que Jessica Chastain sera membre du jury.

« Pour ce soixante-dixième anniversaire, il y a des gens qui font partie de l’histoire du festival, ou qui ont été découverts par le festival, et qu’on a envie d’avoir près de nous », a-t-il déclaré sur France Inter, avant de rappeler que l’actrice américaine » a littéralement été découverte par le Festival : [elle a fait sa] première apparition, dans Tree of Life, qui a eu la Palme d’or ».

La parité sera respectée

Agée de 40 ans, Jessica Chastain a notamment été remarquée dans des films comme Take Shelter de Jeff Nichols ou Insterstellar de Christopher Nolan et était récemment à l’affiche de Miss Sloane de John Madden. On la verra bientôt dans le futur long-métrage de Xavier Dolan, The Death and Life of John F. Donovan. En plus de sa casquette d’actrice, elle cumule celle de productrice (The Disappearance of Eleanor Rigby de Ned Benson…).

L’an passé Jessica Chastain avait ouvert la 69e édition du Festival de Cannes avec Vincent Lindon.

Les noms des autres membres du jury n’ont pas encore été dévoilés, mais Thierry Frémaux a assuré qu’il serait « composé d’hommes et de femmes à parité ».

Le 70e Festival de Cannes aura lieu du 17 au 28 mai. Les films sélectionnés ont été dévoilés jeudi.

