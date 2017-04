Culture

Bono, le leader de U2, chante sur le nouvel album de Kendrick Lamar et permet au groupe de toucher un public plus jeune…

Le groupe U2 en concert, le 23 septembre 2016 à Las Vegas. - John Salangsang/AP/SIPA

Dépassé le groupe créé en 1976 ? On aurait pu le croire. Pourtant, 2017 semble être l’année où U2 revient en partant à la conquête d’un nouveau public. La preuve ? Bono chante en duo avec Kendrick Lamar, dépoussiérant ainsi son image de vieux rockeur.

Pour les plus jeunes, U2 se limite à deux chansons : Bloody Suday et With or Without you. Mais le groupe sort de la première partie de soirée de mariage et de l’image des concerts pour les parents. Récemment, ils ont viré Lorde de son studio d’enregistrement en travaillant au même endroit. La jeune chanteuse a souligné le caractère quasi mythique du groupe en racontant sa réaction par la suite : « J’ai vu The Edge (le guitariste de U2) à la salle de gym, a-t-elle confié lors de l’interview. J’ai pensé à dire quelque chose, mais je me suis dit : ‘’Nooon’’. »

Merci Donald Trump

Mais le groupe n’est pas un mythe dépassé. Attendu au printemps, la sortie du nouvel album du groupe, Songs of Expériences, a été repoussée par le groupe à cause de l’élection de Donald Trump « L’élection a eu lieu et tout à coup le monde a changé, a confié The Edge à Rolling Stone. Nous nous sommes dit : "Attendez un instant, il faut qu’on prenne le temps de réfléchir à cet album." » L’occasion pour U2 de repartir d’un nouveau pied.

« Je pense que notre travail n’a jamais connu un second souffle aussi fort. Nous nous sommes rendu compte que ces chansons ont une nouvelle signification et un nouvel écho aujourd’hui qu’elles n’avaient pas il y a trois, quatre ans », a expliqué le guitariste du groupe. Et en dehors de l’album, les membres de U2 prennent des risques pour renouveler leur public. Il ne nous reste plus qu’à attendre pour écouter ce que ça donne.

