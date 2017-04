Culture

TELEVISION Le retrait définitif de la candidature russe a finalement été annoncé...

Eurovision 2016: Stress et paillettes - 20 minutes - Slideshow

Fabien Randanne avec L.G.

Ouf, le feuilleton est terminé ! La Russie a annoncé jeudi qu'elle ne diffuserait pas le concours de l'Eurovision et qu'elle ne participerait pas non plus au concours. C'est la chaîne russe Channel One qui l'a indiqué dans un communiqué.

Les tensions diplomatiques entre la Russie et l'Ukraine arrivent à leur terme dans ce dossier, après des semaines de vaines tentatives de médiation de l'UER (Union européenne de radiotélévision) qui chapeaute le concours.

>> A lire aussi : Eurovision: Le résumé épisode par épisode du drama entre la Russie et l'Ukraine

Le cas Ioulia Samoïlova

En mars, les autorités ukrainiennes avaient interdit d'entrée sur le territoire la candidate russe Ioulia Samoïlova. La chanteuse s'était produite en concert en 2015 en Crimée, un an après l'annexion par La Russie de cette péninsule ukrainienne. Un fait qui a été perçu comme une prise de position politique et qui contreviendrait à la législation ukrainienne.

L'UER avait proposé que Ioulia Samoïlova se produise en direct via satellite depuis Moscou pour permettre sa participation à l'Eurovision. Mais l'idée a été refusée aussi bien par La Russie que par l'Ukraine. La délégation russe n'a pas voulu recourir à un plan B en envoyant un candidat de remplacement et les autorités ukrainiennes ont campé sur leurs positions. En conséquence, la participation de Ioulia Samoïlova à cette édition n'etait pas possible. En revanche, elle serait d'ores et déjà pressentie pour représenter la Russie à l'Eurovision 2018.

La finale aura donc lieu le 13 mai, sans la Russie.

Mots-clés :