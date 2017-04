Culture

WEB Theories Are Coming échafaude de multiples scénarios sur la série culte…

Cersei (Lena Headey) et Jaime (Nikolaj Coster-Waldau) dans «Game of Thrones». - HBO

F.R.

Vous êtes accro à Game of Thrones et l’une de vos passions consiste à échafauder mille hypothèses sur les destinées des personnages ? Pour peu que vous maîtrisiez l’anglais, vous allez sans doute adorer le site Theories Are Coming (« Les théories viennent ») dont l’intitulé fait bien évidemment référence à la formule culte de la série de HBO « Winter is coming ».

Son concept est simple : il suffit de sélectionner un personnage et un scénario (« Untel a demandé à Joffrey de tuer Ned Stark », « untel a orchestré le massacre des Noces Pourpres », « règnera sur Westeros à la fin »…) et en un clic, un synopsis apparaît…

« Jon Snow est secrètement mort »

Par exemple, en choisissant « Cersei » et « contrôle les Marcheurs Blancs », on le générateur de théories suggère que ces derniers sont peut être contrôlés par « quelqu’un qui attend le bon moment pour les faire se déchaîner ». « Cette personne est Cersei et le bon moment est quand Dany voguera finalement vers Westeros. »

En optant pour « Jon Snow » et « est secrètement mort », on peut lire : « On a supposé que Jon Snow était revenu à la vie simplement parce que quelqu’un avec le corps de Jon Snow s’est assis et a montré ses abdos. Et si c’était Melisandre qui contrôlait le corps de Jon ? »

>> A lire aussi : Découvrez le générique de à 360° de «Game of Thrones» sur Facebook

Et ce n’est qu’un aperçu des hypothèses fumeuses, malignes ou amusantes qui sont proposées. On vous laisse découvrir les autres !

Mots-clés :