JEUX VIDEO Après plus de cinq années de développement, le jeu Shiness The Lightning Kingdom est enfin disponible. Un titre réalisé par une petite équipe du nord de la France et imaginé il y a déjà plus de quinze ans.

Chado, Poki, Rosalya, Askel et Kayenne, les cinq héros de cette aventure colorée. - Focus

Jean-François Morisse

C’est un rêve de gamin devenu réalité. Samir Rebib aujourd’hui directeur créatif du studio Enigami a créé les personnages de son jeu vidéo lorsqu’il avait 7 ans. Plus de quinze ans plus tard, Shiness The Lightning Kingdom est un vrai jeu vidéo, édité en France chez Focus et disponible sur PlayStation 4, PC et Xbox One (29,99€).

Un créateur de jeux vidéo biberonné au Club Dorothée. « Les dessins animés et notamment les mangas ont bouleversé mon enfance se souvient-il Je fais partie de cette génération qui se ruait sur son poste de télévision chaque mercredi matin pour regarder le nouvel épisode de Dragon Ball Z ». Une influence qu’on retrouve clairement dans Shiness, jeu de rôle et d’aventure, ponctué de très nombreuses séquences BD typées manga alors que le design même du jeu adopte un style très dessin animé.

Pourtant, pour que ce rêve devienne enfin réalité, il faut autant de courage, de talent que de persévérance. Après avoir véritablement lancé le projet en 2012 à la suite d’une campagne de financement participatif ayant rapporté 139 000 dollars en un mois, le petit studio Enigami de Tourcoing voit le jour. « Enigami n’aurait jamais vu le jour sans l’aide de nombreux talents ayant contribué au 1er prototype du jeu en 2012, sans l’admission au programme d’incubateur d’entreprise de la Plaine Images en 2013 se remémore Samir Redib et évidement sans les nombreux donateurs sur la plateforme de crowdfunding Kickstarter. »

Un jeu de rôle ponctué par des combats en temps réel. - Focus

L’illustration une fois encore de l’importance des plateformes de financement participatif dans l’industrie du jeu vidéo. Si les outils pour créer son propre jeu vidéo sont aujourd’hui facilement accessibles, le financement de ceux-ci reste parfois complexe. « Des subventions régionales et nationales (CNC) aident à promouvoir cette créativité dans le jeu vidéo, précise le directeur créatif avant d’ajouter que, même si concrétiser ce rêve n’est pas chose facile, la bonne nouvelle c’est qu’en France ce n’est pas impossible. » Pas impossible même s’il faut tout de même être déterminé.

Le monde Mahera tout droit sorti de l'univers de Samir Rebib. - Focus

Un sacré challenge pour la toute jeune équipe d’Enigami. « On ne compte plus les embûches durant le développement de Shiness, le projet était très ambitieux pour une jeune équipe si peu expérimentée explique Samir Rebib, honnêtement les nerfs sont mis à rude épreuve lors du développement d’un jeu vidéo. »

Un véritable parcours du combattant qui oblige le studio à modifier son jeu voire à supprimer certaines parties. Développer un jeu vidéo ça n’est clairement pas une sinécure et il a fallu toute la passion qui anime les membres de ce petit studio du Nord pour parvenir à mener à terme le projet.

Un jeu ambitieux né après le succès d'une campagne de financement participatif. - Focus

Au final, Shiness invite le joueur à croiser la route de Chado, Poki, Rosalya, Askel et Kayenne, les cinq héros de cette aventure colorée inspirée par les classiques du jeu de rôle japonais (JRPG). Dans le monde de Mahera le joueur multiplie les allers-retours entre résolution d’énigmes et combats. Dans cet univers coloré, le joueur alterne entre les personnages, usant tour à tour de leurs pouvoirs spécifiques. Classique, le jeu n’en demeure pas moins séduisant sans rivaliser avec les superproductions du genre. De quoi justifier la mise en chantier d’une suite pour le studio Enigami ? « La sortie de ce jeu vidéo est une première étape franchie et je continuerai de rêver, conclut Samir Rebib. J’ai encore tellement de choses à raconter à travers l’univers de Shiness mais comme dans beaucoup de domaines artistiques, ce sera au public de décider de l’avenir de cette série ».

