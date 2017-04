Culture

DETOURNEMENT Des street artistes ont envahi les panneaux électoraux pour caricaturer les affiches de campagnes stéréotypées des candidats...

Jaeraymie en train de coller une affiche de Jean Gentilhomme, «Pour un président gentil», à côté d'une affiche de Combo avec Cendrillon. - Claude Degoutte

Claire Barrois

On a compris, la campagne officielle a commencé lundi. Et sur les panneaux électoraux, les portraits des onze candidats à l’élection présidentielle ont fleuri. Parmi eux, des affiches d’un autre genre se sont fait leur place. Ces caricatures que vous avez croisées en bas de chez vous ou sur les réseaux sociaux vous ont probablement arraché un sourire. Leurs auteurs ont expliqué leur démarche à 20 Minutes.

L'election de votre personnage prefere c'est bientot. Allez votez #streetartparis #disney #election2017 A post shared by COMBO Culture Kidnapper (@combo_ck) on Apr 2, 2017 at 8:33am PDT

Personnages de Disney, dessins en noir et blanc ou candidats presque réels... Combo, Raphaël Federici et Jaeraymie ont chacun trouvé une manière de détourner les affiches de campagne pour nous faire sourire. Mais pas que. « Par exemple, l’affiche Juste Leblanc a un double sens, indique Jaeraymie. Il y a la référence au film Le dîner de cons qui fait rire, et un message plus profond sur le vote blanc qui n’est pas comptabilisé. Je voulais lui donner un visage pour représenter les gens qui ne se sentent pas pris en compte. »

« C’est une vraie démarche citoyenne, poursuit l’artiste. En tant que citoyen, on reprend la parole. » Un point de vue que partage Combo, à l’origine du projet : « Le but était de détourner la campagne. Les hommes politiques sont déjà des caricatures, nous les caricaturons à notre tour. On veut prendre du recul sur ce moment où le débat n’est plus que passionnel, ce n’est pas que pour faire rire. »

Une petite vengeance

S’ils ne veulent « pas taper sur quelqu’un en particulier », les créateurs de ces affiches un peu particulières, qui travaillent habituellement dans la « semi-légalité » tiennent tout de même à remettre les politiques à leur place : « On a collé nos affiches sur des zones autorisées vides depuis des semaines, alors que les hommes politiques ne se sont pas gênés pour recouvrir des zones interdites, souligne Raphaël Federici. Les vandales deviennent corrects et les politiques deviennent des vandales. »

Les trois affiches imaginées par Raphaël Federici. - Raphaël Federici

Ils tiennent aussi à faire passer un message. « La politique est une mascarade totale, plus personne n’y croit, signale Raphaël Federici. Mes affiches évoquent une position de choix pour un destin un peu sombre. Elles nous détachent du côté formel et sérieux de la situation de vote. Elles expriment le fait que la génération Y ne croit plus au vote. » Et Jaeraymie de préciser : « Quand on a collé les affiches de Marion Cotillon, je lançais des confettis en même temps. Il faut se détendre par rapport à cette élection que tout le monde annonce comme dramatique ! »

