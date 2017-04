Culture

TELEVISION En mai, en dehors de la finale sur France 2, il y aura d'autres rendez-vous sur le service public...

Marianne James, Amir et Stéphane Bern commenteront la finale de l'Eurovision 2017 sur France 2, le 13 mai. - GUYON Nathalie - FTV

F.R.

Dans la nuit du 13 au 14 mai, les « twelve points » s’égrèneront jusqu’au verdict final en direct de Kiev (Ukraine) où aura lieu l’Eurovision. Ce sera le point d’orgue d’une semaine que France Télévisions fera vivre au rythme du concours. Sortez les agendas !

Ils mériteraient d’être dans le journal…

Du 9 au 12 mai, le 13 heures de France 2 consacrera plusieurs reportages aux coulisses du concours à Kiev… Du parcours d’Alma aux fans du concours, le journal dévoilera l’événement sous ses aspects les plus méconnus ou mal connus. A noter qu’un ces sujets seront compilé dans un « feuilleton » de 26 minutes diffusé dans l’après-midi du 13 mai.

« Monte le son » au diapason

Du lundi 8 au mardi 12 mai, Monte le son, émission musicale de France 4 diffusée à 20h50 distillera quotidiennement 5 minutes eurovisionnesques sur l’antenne. Le 11 mai, à 23h30, après la deuxième demi-finale, ce sera Alma l’invitée du live Monte le son, Les Sessions.

« Eurovision, l'instant », dans les pas d’Alma

Tous les soirs, du 9 au 12 mai, une pastille de quatre minutes vous fera vivre la préparation d’Alma à l’Eurovision entre concerts et rencontre avec les fans… Rendez-vous après le 20 heures de France 2.

Les 9 et 11 mai, on passe la soirée sur France 4

Alma, la candidate française, est plutôt vernie car, à l’instar de ses homologues italien, allemande, britannique, espagnol et ukrainiens, elle est qualifiée d’office pour la finale. La France est l’un des plus gros contributeurs financiers du concours, ça explique ce passe-droit.

37 autres pays en revanche - 36 si la non-participation de la Russie se confirme - devront en passer par les demi-finales. La première aura lieu le 9 mai avec 18 candidats, la seconde le 11 mai, avec les 19 autres (ou 18 si la Russe est privée de concours). A chaque fois, les dix premiers décrocheront leur billet pour la finale. A noter que les téléspectateurs français pourront voter lors de la deuxième demi-finale pour « sauver » leurs artistes préférés.

Ces deux shows seront à vivre en direct sur France 4 dès 21h. Comme l’an passé, Marianne James et Jarry officieront au micro.

La fièvre du samedi après-midi

Pour combler l’attente avant la grande finale, France 2 proposera deux documentaires, de 90 minutes chacun, le samedi 13 mai dans l’après-midi. Le premier, comme son titre l’indique, retracera La grande histoire de l’Eurovision et le second, L’Eurovision nouvelle génération, se concentrera sur les destins croisés et les carrières respectives d’Amir et Alma, les deux derniers représentants français en date.

Le 13 mai, la finale sur France 2… ou au cinéma

Après s’être classé 6e l’an passé, Amir fera son retour à l’Eurovision… dans la cabine des commentateurs. Pour la finale, diffusée le 13 mai dès 20h50 sur France 2, Marianne James et Stéphane Bern lui feront une petite place afin qu’il raconte comment ça se passe quand on s’apprête à chanter en direct sur scène… pour 200 millions de téléspectateurs autour du monde.

Au cas où le petit écran ne vous suffirait pas, sachez qu’il y a peut-être (ou pas) un cinéma CGR près de chez vous qui projettera la finale sur grand écran. Une manière de vivre ce rendez-vous musical en direct, entouré de dizaines, voire centaines d’autres spectateurs. Tout en mangeant du pop-corn.

