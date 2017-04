Culture

SERIE Les dix épisodes inédits seront disponibles le 5 mai sur Netflix...

Les «sensitifs» de «Sense8» à la Gay Pride de Sao Paulo, dans la saison 2 de la série. - Netflix

Fabien Randanne Twitter

C’est l’un des retours les plus attendus de l’année par les fans de séries. La saison 2 de Sense8, qui sera (enfin !) disponible sur Netflix le 5 mai, se dévoile dans une bande-annonce publiée ce lundi.

Si les accros de ce drama SF signé par les Wachowski ont pu apaiser leur impatience avec un long épisode spécial à Noël, cela fait plus d’un an et demi qu’ils attendent de connaître les destinées des huit sensitifs qui se croisent et s’entrecroisent dans une intrigue mêlant aussi bien métaphysique et mélo, humour et suspense.

Avant-première à Paris

A en juger par la bande-annonce, la série contribuera de véhiculer son message humaniste (« Nous sommes tous dignes de vivre, ensemble nous nous battrons », clame la vidéo) en transportant ses acteurs tout autour du globe. Mais les ingrédients du thriller seront aussi au rendez-vous car, d’après cet aperçu, la traque autour des huit héros semble s’intensifier toujours davantage.

Mardi 18 avril, une poignée de chanceux pourra découvrir les deux premiers épisodes en avant-première au festival Séries Mania à Paris. Que les autres se rassurent: il n'y a plus qu’un mois à tenir pour découvrir les dix nouveaux épisodes !

