F.R.

Du ministère de l’Economie et des Finances dans le 12e arrondissement au boulevard Garibaldi dans le 15e et à l’avenue de Suffren dans le 7e… Tom Cruise a arpenté les rues parisiennes ce week-end et continuera de le faire ces jours-ci pour le tournage du sixième volet de la saga Mission : Impossible. Les médias français, mais aussi de nombreux cinéphages curieux, étaient au taquet pour tenter d’apercevoir la star qui incarne Ethan Hunt, l’acteur Sean Harris ou le réalisateur Christopher McQuarrie.

Plusieurs d’entre eux ont partagé photos et vidéos sur les réseaux sociaux. Certains n’ont rien perdu du ballet d’hélicoptères dans le ciel de Bercy…

Tom Cruise lands on top of finance ministry in Paris. Watch out for the scene in next Mission Impossible, being shot right now right here. pic.twitter.com/MIO2hBipvE