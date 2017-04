Culture

SCIENCES. Max Bird et Jamy ont répondu aux questions des internautes...

Max Bird et Jamy, duo de choc ! - Max Bird

T.L

Vous vous posiez mille et une questions sur les sciences ? Votre enfant ne cesse de vous interroger sur des mystères qui vous restent insondables ? Nous avons la solution ! Le Youtubeur Max Bird que vous retrouvez aussi sur 20minutes et Jamy du «Monde de Jamy» ont fait, ce mardi, un détour par notre studio pour vous rendre service.

Les deux acolytes que nous retrouverons mi-avril dans une vidéo d'exception (on en a le canal carpien qui frétille d'avance) ont été brillants. Drôles et instructifs, les deux compères nous ont dévoilé pourquoi l'infini est l'infini, pourquoi le ciel est bleu et si une fourmi peut s'écraser en tombant d'n avion. Merci Max Bird, merci Jamy et à (très) bientôt.

