Culture

BD Le titre du 37e album d'« Astérix » et son intrigue ont été dévoilés ce mercredi matin…

Image tirée de l'album - LES ÉDITIONS ALBERT RENÉ

Claire Barrois

On en sait enfin plus sur le retour d’Astérix et Obélix ! Nos deux Gaulois préférés reviendront le 19 octobre. Après Astérix chez les Pictes et Le papyrus de César, Jean-Yves Ferri et Didier Conrad signent leur troisième album commun : Astérix et la Transatlantique.

Suivez la flèche pour découvrir la destination de nos Gaulois dans le nouvel #Album37 ! ⬇ pic.twitter.com/oTVJ8xzVrq — Astérix (@asterixofficiel) April 5, 2017

Dans cet album, Astérix et Obélix partent en Italie. « On connaît Rome depuis toujours avec nos amis Gaulois, mais est-ce qu’on avait eu l’idée de faire un tour en Italie ? Non, remarque Jean-Yves Ferri. C’est donc intéressant de faire un tour en Italie et de découvrir ses différents peuples et régions. »

"Les Romains on connaît mais l'Italie qui a une histoire remarquablement riche on ne l'a jamais vue dans Astérix !" #JYFerri 🇮🇹 #Album37 — Astérix (@asterixofficiel) April 5, 2017

Un peu plus de place pour Obélix

Et Obélix dans tout ça ? « Finalement le déclencheur de cette histoire, c’est Obélix. Il revendique à son tour d’être le héros de l’histoire », avance Jean-Yves Ferri. Et le dessinateur de préciser qu’Uderzo lui-même a approuvé l’histoire. De bon augure pour cette nouvelle aventure ? On vous laisse en juger par vous-même avec les premières bulles.

Découvrez aussi un strip exclusif du nouvel #Album37 ! À RT sans modération si vous ne voulez pas que le ciel vous tombe sur la tête ! ⚡ pic.twitter.com/67pRbbyzPs — Astérix (@asterixofficiel) April 5, 2017

Mots-clés :