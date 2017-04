Culture

JEUX VIDEO Lorsque les créateurs des jeux vidéo Lego s'inspirent de GTA, cela donne Lego City Undercover, une grande aventure policière en monde ouvert, drôle et conviviale, idéale pour occuper les kids durant les vacances... et même après.

Comme dans un GTA, le joueur peut emprunter n'importe quel véhicule dans un vaste monde ouvert. - Warner

Jean-François Morisse

A chaque âge ses plaisirs mais aussi ses jeux. Véritables phénomènes, les jeux dits en monde ouverts comme GTA V, Watch_dogs 2 ou bien encore Saints Row 4 fascinent les joueurs petits et grands.

Pourtant pas question de laisser les kids se lancer dans ces aventures destinées aux plus de 18 ans. C’est ici qu’intervient le studio britannique TT Games avec le jeu Lego City Undercover (PS4, XB1, PC et Switch).

« Le charme des jeux en monde ouvert, c’est qu’ils vous permettent de suivre l’histoire ou bien de faire complètement autre chose explique Matt Ellison, producteur chez TT Games, les joueurs peuvent dans Lego City décider de se promener, d’aller faire une course ou de partir en quête d’objets cachés ». Les adeptes de jeux vidéo reconnaîtront là la formule gagnante d’un GTA. Au-delà de l’histoire, ces jeux invitent le joueur à déambuler des heures entières dans ces villes imaginaires où mille et une actions sont possibles.

Chase McCain, héros de cette aventure qui pourra aussi prendre l'allure d'une héroïne si le joueur le souhaite. Pas de sexisme au pays des Lego. - Warner

Dans ce Lego City, le joueur, dans la peau d’un agent spécial Lego, peut aller où bon lui semble, emprunter n’importe quel véhicule (plus d’une centaine de différents), se promener librement entre deux missions ou deux tâches annexes. Le tout dans un univers bon enfant, drôle et coloré. Les missions elles-mêmes restent évidemment amusantes.

Lego City, mélange entre San Francisco et New York

Lego City est une ville à part, mélange entre les grandes villes emblématiques des Etats-Unis. On traverse le Golden Bridge de San Francisco pour ensuite se retrouver devant la réplique, à la sauce Lego évidemment, de Time Square à New York ! Car si «Lego City Undercover» reprend les codes d’un GTA, il les adapte dans l’esprit des jeux vidéo Lego.

Bienvenue à Lego City, mélange de grandes villes américaines. Ici, Time Square façon Lego. - Warner

Un genre que maîtrise parfaitement TT Games après avoir décliné sa gamme de jeux autour de personnages de fictions cultes : «Lego Harry Potter», «Lego Batman», «Lego Le Seigneur des Anneaux», «Lego Star Wars», etc. Plus d’une vingtaine de titres différents depuis le début des années 2000.

Un jeu passionnant et drôle

«Lego City Undercover» n’est à ce titre pas une réelle nouveauté. Le jeu est sorti en 2013 en exclusivité sur feu la console WiiU de Nintendo. On imagine que les ventes ont été modérées à l’époque. De quoi motiver TT Games pour proposer cette toute nouvelle version pour les consoles actuelles car la formule quasi magique des jeux Lego semble inaltérable. « La recette des jeux Lego, c’est avant tout de vraies histoires, des personnages vraiment drôles, de très nombreux objets et personnages à trouver et collectionner commente Matt Ellison mais aussi des phases de jeux qui peuvent être appréciés par les joueurs de tout âge ».

Des aventures qui se partagent

Mais le succès des jeux Lego tient aussi à ces aventures qui se partagent. La nouvelle version de «Lego City Undercover» ajoute ainsi un mode deux joueurs pour partir explorer la ville à deux simultanément. Idéal pour que les enfants vivent l’aventure avec un ami ou bien un parent.

Le jeu à deux simultanément est une des nouveautés de cette nouvelle version et un élément clé des jeux vidéo Lego. - Warner

A l’instar des films de Pixar, le jeu multiplie d’ailleurs les références à destination des adultes. Ici Die Hard, là Matrix ou bien encore Starsky et Hutch. Les clins d’œil sont nombreux. Là où les «GTA» ou «Watch-Dogs» jouent la carte d’un ultraréalisme parfois glaçant et cynique, «Lego City Undercover» livre une aventure policière (l’agent Chase McCain parviendra-t-il à mettre la main sur Rex Fury récemment évadé de prison ?) décalée et amusante qui adapte brillamment les codes de ces jeux en mondes ouverts à l’esprit des jeux Lego. Les enfants ont enfin leur GTA, et ils vont vraiment aimer ça.

