MUSIQUE Un concert réunissant une trentaine de candidats de l’édition 2017 a eu lieu dimanche soir dans la capitale anglaise…

Alma, candidate de la France à l'Eurovision, répond à une interview à Londres, le 2 avril 2017. - Capture d'écran Twitter @EurovisionF2

Fabien Randanne Twitter

C’est parti ! Alma a donné dimanche le coup d’envoi de sa campagne pour l’ Eurovision à l’étranger. La chanteuse qui représentera la France a participé à un concert à Londres avec une trentaine d’autres candidats de l’édition 2017.

Sur la scène du Café de Paris (ça ne s’invente pas), la jeune artiste a interprétéRequiem, la chanson avec laquelle elle tentera de décrocher le trophée, face à un public visiblement très réceptif à sa prestation. Elle a ensuite chanté une reprise de Poupée de cire, poupée de son, le morceau signé Gainsbourg avec lequel France Gall a remporté le concours pour le Luxembourg en 1965.

« Elle est si sympa et elle a les pieds sur terre »

Dans les heures qui ont précédé le spectacle, Alma a enchaîné les interviews face aux journalistes et aux blogueurs couvrant l’actualité de l’événement. « Elle est si belle, si sympa et elle a les pieds sur terre, c’est très rare ! », s’est ainsi enthousiasmé Willam Lee Adams qui lui a posé ses questions pour Wiwibloggs.

La chanteuse française, que 20 Minutes a rencontré en février, compte effectivement son naturel et sa spontanéité parmi ses grands atouts. « J’ai hâte d’aller à la rencontre du public étranger et de m’exprimer dans leur langue pour leur faire honneur », déclarait à l’époque celle qui, en plus d’être parfaitement à l’aise en anglais, est capable de s’exprimer en portugais et en italien.

Après ce premier concert pré-Eurovision réussi, Alma enchaînera avec des shows similaires à Amsterdam (Pays-Bas), le 8 avril, à Tel Aviv (Israël) le 12 avril et à Madrid (Espagne), le 15 avril. Sans compter la poursuite de sa promo en France où elle défendra également son premier album, Ma peau aime, qui sortira le 5 mai. De parfaits échauffements avant la dernière ligne droite jusqu’à la finale du concours, le samedi 13 mai à Kiev (Ukraine).

