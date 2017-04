Culture

PEOPLE Peu importe le nombre de bougies sur son gâteau, c’est sa fondation pour la cause animale que la star a à cœur de mettre en avant ce lundi, jour de son anniversaire…

Doris Day dans «L'homme qui en savait trop» d'Alfred Hitchcock sorti en France en 1956. - REX FEATURES/SIPA

F.R.

Il y a quelques jours encore, Doris Day s’apprêter à fêter ses 93 ans ce lundi. Or, depuis ce dimanche, elle sait qu’elle doit plutôt célébrer ses… 95 ans. L’agence Associated Press a en effet mis la main sur le certificat de naissance de l’actrice et chanteuse américaine qui n’est pas née, contrairement à ce qu’elle pensait, le 3 avril 1924, mais le 3 avril 1922.

« Il y a longtemps eu des rumeurs sur l’âge de Doris et on nous pose souvent la question, il semblerait que l’on ait désormais la réponse », a déclaré le porte-parole de la star de L’homme qui en savait trop. « L’histoire que j’ai le plus entendue veut que Doris, toute jeune, était pressentie pour un rôle et que son âge a été mal retranscrit sur le formulaire d’audition. On ne sait pas si c’est vrai », a-t-il ajouté, laissant entendre que ce « rajeunissement » n’aurait rien de la coquetterie délibérée.

« C’est très bien de savoir enfin quel âge j’ai »

« J’ai toujours dit que l’âge n’était qu’un numéro et je n’ai jamais accordé plus d’attention que ça aux anniversaires, mais c’est très bien de savoir enfin quel âge j’ai », a déclaré Doris Day dans un communiqué dimanche.

Il est vrai que, plutôt que de déballer des cadeaux après avoir soufflé ses bougies, l’artiste préfère dédier ce jour spécial à la défense des animaux et à sa fondation. Elle a ainsi demandé aux internautes de poster des photos de leur animal de compagnie sur les réseaux sociaux avec le hashtag #DorisBirthdayWish (« le souhait d’anniversaire de Doris »).

#DorisBirthdayWish Happy birthday to the wonderful #DorisDay love from Cassie, Selby & Thomas 🐾🐾🐾😘 pic.twitter.com/cWu4yXWc5O — Lorraine Bone (@PetMum) April 3, 2017

