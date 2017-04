Culture

CATCH La 33e édition de la grand-messe du catch a tenu ses promesses devant 75.000 spectateurs...

Roman Reigns s'est imposé face à The Undertaker lors de Wrestlemania 33. - WWE

A Orlando, François Oulac

Feux d’artifices, effets pyrotechniques, avions de chasse (!), ribambelle de guests… Dans l’immense stade Camping World d’Orlando en Floride, la WWE a mis les petits plats dans les grands dimanche soir, à l’occasion de Wrestlemania. L’événement diffusé sur AB1, qui marquait sa 33ème édition, représente le point d’orgue de la saison pour les aficionados de catch. C’est au cours de ce spectacle de plus de trois heures, à la mécanique bien huilée, que sont disputés la plupart des titres de champion de la ligue américaine.

Surtout, c’est là que se règlent les rivalités qui servent de fil rouge au grand récit de la WWE. Cette année, Kevin Owens a battu son ex-meilleur ami Chris Jericho ; John Cena et Nikki Bella se sont fiancés sur le ring après avoir vaincu The Miz et Maryse, qui mettaient en doute la solidité de leur couple ; Shane Mc Mahon et AJ Styles ont réglé leur différend manu militari…

Parmi la foule de catcheurs qui a défilé sur l’impressionnante rampe d’accès spécialement aménagée pour l’occasion, les plus attendus étaient sans nul doute Goldberg, star des années 90 sur le retour, et le légendaire The Undertaker – 52 ans, doyen des catcheurs en activité à la WWE –, dont l’arrivée a soulevé les 75 000 personnes présentes dans le stade.

Leur présence est surtout un moyen de capitaliser sur la nostalgie des fans, selon Darren Fog, rédacteur en chef du site CatchVox, joint par mail avant l’événement : « S’ils sont toujours là, c’est parce qu’ils assurent à la WWE des revenus. C’est assez cynique de leur part de fonctionner comme ça, parce que c’est leur méthode facile pour vendre des billets », analyse-t-il. « C’est dommage de miser énormément sur eux alors qu’ils possèdent une foule de catcheurs doués qui pourrait attirer autant de spectateurs. Mais la WWE a du mal à faire confiance à sa nouvelle génération, sans doute par peur de prendre des risques. »

Le retour surprise de Jeff et Matt Hardy, duo de catcheurs partis de la WWE en 2009, qui ont soudainement débarqué durant les matchs en équipe sous les acclamations de la foule, semblent aller dans ce sens.

Mais les choses sont peut-être en train de changer : Triple H, 47 ans, vétéran du ring et cadre de la WWE, a été vaincu par Seth Rollins, coqueluche du public âgée de 30 ans. Surtout, Goldberg et Undertaker ont tous deux perdu leurs matchs hier soir, respectivement contre l’effrayant Brock Lesnar, surnommé « La Bête », et contre Roman Reigns, un jeune talent que la WWE verrait bien en tête de gondole. Lesnar devient ainsi champion Universal, tandis que Reigns met Undertaker à la retraite – sous les huées d’un public tout acquis à son adversaire.

Si le premier n’est pas exactement un rookie, le second représente cette jeune génération que certains voudraient tant voir émerger. Avec la défaite de Goldberg et les émouvants adieux au public de l’Undertaker, en clôture du spectacle, la WWE amorce lentement ce renouvellement.

