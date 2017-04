Culture

TELEVISION La candidate du télécrochet de TF1 a fait se retourner les quatre juges en même temps…

Lou Maï, candidate de la saison 6 de «The Voice». - Capture d'écran TF1

F.R.

Et soudain, tous les coachs se sont retournés en même temps. De mémoire de téléspectateur, en six saisons de The Voice, cela n’était jamais arrivé… Avec sa reprise acoustique de Bohemian Rhapsody de Queen, Lou Maï n’a eu aucun mal à conquérir Zazie, M. Pokora, Florent Pagny et Mika lors des auditions à l’aveugle diffusées ce samedi sur TF1. Le quatuor n’a pas attendu trente secondes avant de faire pivoter les fauteuils.

Pour Mika, c’est « la preuve que [la candidate] sait ce [qu’elle est] en train de provoquer ». « Tu as de la puissance et de la fragilité, ça me donne un bon feeling », a ajouté l’interprète de Elle me dit.

« C’est comme si elle avait vécu plusieurs vies »

Lou Maï n’a que 17 ans, mais les juges ont estimé que sa voix dégageait beaucoup de maturité. « C’est comme si elle avait vécu plusieurs vies », a ainsi souligné Zazie. Matt Pokora a beau avoir confié qu’il avait eu un « coup de cœur » et Pagny mettre en avant son expérience, la candidate a préféré rejoindre l’équipe de Mika…

Samedi, 6.3 millions de mélomanes étaient au rendez-vous de The Voice, ce qui a permis à TF1 de terminer en tête des audiences (29.6 %, de parts d’audience, pda), devant France 2 qui retransmettait le PSG - Monaco comptant pour la Coupe de la Ligue (3.6 millions de téléspectateurs, 16 % de pda) et la série Hawaï 5.0 sur M6 (2.4 millions de téléspectateurs, 10.2 % de pda).

Mots-clés :