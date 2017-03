Culture

NON-BINAIRE Le groupe de beaux gosses est en fait composé de filles androgynes…

FFC-Acrush, le boys band chinois fait parler de lui et pas encore pour ses qualités musicales. Repéré parQuartz, ce groupe d’ados ultra-suivi est en fait composé de cinq filles, Lu Keran, An Junxi, Peng Xichen, Min Junqian et Lin Fan, qui ont toutes près de 20 ans. Comme la plupart des boys-bands, il a été créé de toutes pièces par une équipe de managers, mais, selon les membres, elles travaillaient toutes le look androgyne avant d’intégrer Acrush.

Si le groupe n’a pas encore diffusé de vidéo, il compte près de 900.000 fanssur Weibo – le premier réseau social chinois. Presque autant que Katy Perry, indique Indy100. Le A de Acrush fait un clin d’œil à Adonis, la figure de la mythologie grecque et comme l’a indiqué le manager à Quartz, le groupe évite de donner un genre à ses membres, préférant employer le terme « meishaonien » ou « jeunes beaux ». La musique au prochain épisode ?

