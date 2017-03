Culture

MOBILISATION The Avener, Patrice, FFF, Deluxe, Deluxe, Naive seront au rendez-vous...

Premier concert meeting Printemps solidaire organise par l'association Solidarite Sida au Zenith. Paris, France. Le 1er février 2017 - EDMOND SADAKA EDMOND/SIPA

L.B.

Les premiers noms sont tombés : The Avener, Patrice, FFF, Deluxe, Naive… Et le rendez-vous est pris : le 16 avril à 14 heures sur les Champs-Elysées, à Paris. A une semaine de la présidentielle, Printemps solidaire invite les jeunes à une grande manifestation-concert pour aborder les grands problèmes de société. L’occasion d’interpeller les candidats à l’élection présidentielle sur les inégalités et la détresse humaine et de mettre, le temps d'une journée, la solidarité au centre des débats.

>> A lire aussi : Les 15 nouveaux artistes à l’affiche du festival Solidays enfin dévoilés

Dix scènes et 30 concerts

Solidarité Sida prévoit dix scènes mobiles au départ de la place de l’Etoile, 30 concerts en live… D’autres événements sont prévus dans le courant du mois d’avril, notamment un meeting-concert sur l’esplanade des Invalides le 22 avril, la veille du premier tour. Si, avec tout ça, la politique ne sonne pas juste…

Mots-clés :