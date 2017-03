Culture

MUSIQUE En septembre, ils fêteront deux anniversaires : leurs dix ans d’existence et le quatrième album...

Bérald Crambes, Adrien Gallo , Félix Hemmen et Karim Réveillé des BB Brunes. - M. ZAZZO

Les BB Brunes sont de retour. Après plus de trois ans d’absence, le groupe phare de la scène rock parisienne et du phénomène des bébés rockeurs dans les années 2000 a repris le chemin des studios. L’enregistrement de leur quatrième album est terminé, comme l’indique Le Parisien de ce jeudi, et leur single Eclair éclair s’apprête à nous caresser les oreilles dès vendredi à la radio. Vers un son plus moderne ? C’est ce que laisse entendre en tout cas Le Parisien.

Deux anniversaires

Adrien, Félix, Karim et Bérald ont maintenant entre 27 et 29 ans – faut pas pousser, ils restent jeunes —, et ils auraient mûri. En septembre, ils fêteront deux anniversaires : leurs dix ans d’existence et le quatrième album. En attendant, allumez la radio pour découvrir un style qui flirterait avec la variété.

