PHOTOSHOP L'agence Bronx qui s'est occupée de l'affiche n'a pas souhaité apporter une réponse...

Claudia Cardinale sur la photo d'origine qui a servi pour l'affiche de la 70e édition du Festival de Cannes - Capture d'écran

A peine dévoilée et déjà une polémique sur Twitter. L’affiche de la 70e édition du Festival de Cannes fait couler beaucoup de tweets depuis ce matin. En cause : les retouches qui semblent avoir été apportées à la silhouette de Claudia Cardinale sur la photo d’origine. David Honnorat, cofondateur de Vodkaster, n’a pas mis longtemps à jouer en jeu des sept différences en mettant en ligne un gif. Et en effet, la Claudia Cardinale sur un toit de Rome en 1959 a un peu changé.

On se rend mieux compte en gif de toutes les retouches faites sur la photo de Claudia Cardinale. #Cannes2017 pic.twitter.com/Qf2U8ANdSK — David Honnorat (@IMtheRookie) March 29, 2017

Même ses pieds ont été retouchés

C’est simple, la légende italienne a, de haut en bas, les cheveux domptés, le visage lifté (on ne voit plus les rides d’expression), la taille affinée, sans compter ses bras et ses avant-bras, la jupe défroissée, les jambes allongées. Même ses pieds ont été raccourcis, relève Slate.

Claudia Cardinale, connue pour sa beauté, avait-elle besoin d’être photoshopée ? La question se pose. Si nous attendons toujours une réponse du Festival de Cannes à ce sujet, l’agence Bronx qui s’est occupée de l’affiche n’a pas souhaité répondre, nous invitant à nous « orienter vers le Festival de Cannes ».

