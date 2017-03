Culture

SPECTACLE La « fresque musicale » qui sera jouée sur scène dès le mois d'octobre a été présentée ce mardi à l'Olympia...

Mike Massy, interprète le rôle-titre de la comédie musicale «Jésus - De Nazareth à Jérusalem. - Thibault Grabherr

Jesus est revenu à l’Olympia. Ce mardi la mythique salle parisienne affichait son nom en lettres rouges sur sa façade et pour cause : elle accueillait la présentation de la « fresque musicale » qui, dès le 17 octobre, investira le Palais des sports de Paris avant de s’élancer dans une tournée en France et en Belgique. Le spectacle retracera les trois dernières années de la vie de « l’homme dont les paroles et les actes ne cessent de résonner », dixit le dossier de presse.

« Je me suis dit : "Il est fou" », concède le metteur en scène Christophe Barratier en se remémorant le moment où Pascal Obispo est venu lui présenter ce projet qu’il porte en lui depuis des dizaines d’années. « Le fait de parler de Jésus me ramène à mon enfance, a Bordeaux, au catéchisme, a l’abbé qui a marié ma mère et qui m’a baptisé. C’était une période assez pure, j’avais envie de la retrouver », raconte le chanteur dans la vidéo projetée à un parterre de journalistes et d’invités.

Dans la même interview, Pascal Obispo glisse que, « quand on fait un spectacle autour de Jésus, il ne faut pas douter ». L’équipe a ainsi beaucoup travaillé sur les textes pour ne pas trahir les Ecrits, et s''est appuyé sur les suggéstions d’un spécialiste en théologie.

Des anciens de « The Voice » en Marie et Judas

Christophe Barratier, qui vient d’adapter son film Les Choristes pour la scène, signe le livret et la mise en scène de Jésus. Il dit avoir moins effectué un acte de créateur, qu’une démarche de chercheur : « Il faut être humble par rapport au sujet et y aller comme deux personnes qui vont faire des découvertes sur la vie. »

Et Jésus dans tout ça ? « Je ne voulais pas d’un interprète connu. J’avais le sentiment qu’on ne pouvait pas le trouver en France », a confié Pascal Obispo. Effectivement, c’est au Liban que Mike Massy, l’artiste chargé du rôle-titre, a été recruté. « Il a un léger accent qui lui donne beaucoup de charme », souligne l’initiateur du projet. Déjà très connu dans son pays natal, où il a sorti six albums, Mike Massy sera entouré de visages connus du grand public français…

#Jésus sera incarné par le chanteur et comédien libanais Mike Massy pic.twitter.com/9URbE0wbC3 — Fabien Randanne (@fabrandanne) March 28, 2017

Deux anciens de The Voice, Clément Verzi et Anne Sila, seront à l’affiche, en Judas et Marie. Reste à savoir si cette « fresque musicale » fera des miracles.

Le casting de la comédie musicale #Jésus. Parmi eux, des ex de #TheVoice: @ANNESILAOFF en Marie et @VerziClement en Judas pic.twitter.com/B44a19Dl4f — Fabien Randanne (@fabrandanne) March 28, 2017

