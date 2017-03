Culture

MUSIQUE Le 13 mai, des dizaines de salles obscures en France projetteront la finale du concours en direct de Kiev (Ukraine)...

Amir (en costume bordeaux) dans la «green room» de l'Eurovision 2016 à Stockholm (Suède). - JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Fabien Randanne Twitter

La finale de l’Eurovision se tiendra le 13 mai. Il y a ceux qui la suivront religieusement à la télé en prenant des notes, ceux qui la commenteront entre amis devant France 2 en avalant des pizzas, et ceux qui préféreront avoir piscine à ce moment-là. Cette année, une nouvelle option s’offre à vous : regarder le concours en direct… au cinéma.



France Télévisions et Warner, le label d'Alma, se sont associés avec le réseau CGR pour que les aficionados et les curieux puissent profiter de l’événement sur grand écran. Si, certains pays, comme l’ Allemagne, ont pris l’habitude de déployer des écrans géants en plein air dans les grandes villes pour l’Eurovision, le fait de diffuser la finale dans des salles obscures est une première mondiale.

Un tarif unique de 8 euros

Le site des cinémas CGR indique que les billets seront en vente à un tarif unique de 8 euros par personne. Chaque spectateur recevra aussi un « carte postale collector officielle de l’Eurovision 2017 dédicacée par Alma ». La liste des salles participant à l'opération est également en ligne.

Evénement ! Vivez l’@Eurovision au cinéma ! Rendez-vous sur CGRcinemas.fr pour réserver votre billet ! pic.twitter.com/uBcjV9JXc8 — Alma (@almaofficiel) March 29, 2017

«Nous n’avons de cesse d’enrichir l’expérience Eurovision proposée à tous les publics, et ce sur tous les écrans et dans tout le territoire. France Télévisions se réjouit de cette première (...) qui permettra sans nul doute à Alma de gagner encore plus le cœur du public », annonce Caroline Got, la directrice exécutive de France 2, dans un comminiqué commun avec CGR et Warner.

Cette initiative surfe sur l’intérêt grandissant des Français à l’égard du concours de chansons : l’an passé, la finale avait été suivie par 4.9 millions de téléspectateurs sur France 2, qui avait fait jeu égal avec The Voice sur TF1. En comparaison, l’édition 2014, programmée sur France 3, n’avait tenu en haleine que 2.6 millions de personnes.

« Une dimension nouvelle »

Depuis quelques années, les salles de cinéma se diversifient en projetant autre chose que des films : des opéras, des one-man-show, des concerts ou même des matchs de foot ou de basket… Une stratégie payante qui remplit souvent les salles.

« [L'Eurovision,] événement apprécié du grand public va prendre une dimension nouvelle avec la diffusion au cinéma et l’ambiance dans les salles s’annonce particulièrement enthousiaste », promet, dans le communiqué, Jocelyn Bouyssy, directeur général du groupe CGR Cinémas.

Rose-Hélène Chassagne, directrice générale du label Warner, dit quant à elle avoir « hâte de découvrir sa prestation scénique [d’Alma], qui sera sans nul doute magnifiée sur grand écran ». C'est sûr, le spectacle sera au rendez-vous !

